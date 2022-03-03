Ленинградская область отменяет QR-коды

С 3 марта дня при посещении учреждений культуры Ленинградской области, в том числе музеев и театров, больше не нужно предъявлять QR-код. Однако требование по ношению масок сохранено.

Фитнес-центры и бассейны больше не должны соблюдать ограничения по количеству посетителей, а также требовать у них QR-коды. Однако сотрудники должны носить маски и соблюдать меры санитарной предосторожности.

QR-код также не потребуется при посещении кинотеатров и передвижных цирков шапито, а также гостиниц и других средств размещения. Также требование отменяется при работе заведений общепита. В салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах QR-код тоже не понадобится, однако сотрудники должны находиться в них в масках.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с соблюдением условий по ограничению численности: в «красной» и «желтой» зонах ― до 500 человек, в «зеленой» ― до 1000 человек. При этом QR-коды не понадобятся. Для тренировок в помещениях объектов спорта также больше не нужен QR-код.

Для работы торговых центров больше не действует ограничение по численности посетителей.

Дискотеки также больше не имеют ограничений по времени и заполняемости, однако использование масок обязательно.

При проведении семейных торжеств и праздников также снято требование по предъявлению QR-кодов.

А у предприятий региона, а также государственных и муниципальных учреждений больше нет необходимости в переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

Для жителей региона старше 60 лет отменен режим самоизоляции, а также необходимость посещать магазины и аптек в специально отведенные часы.

Также постановлением регулируется работа поликлиник и дневных стационаров для взрослых ― они возобновляют работу при подтверждении наличия QR-кодов у пациентов. А в учреждениях образования разрешено проведение праздничных утренников в присутствии одного родителя, который должен находиться в маске.