Растёт смена педагогов

Праздничное подведение итогов в онлайн формате собрало у экранов сотни участников, экспертов и тысячи единомышленников. В Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д.Ушинского взволнованные конкурсанты ждали оглашения результатов в актовом зале. Поздравления, творческие подарки – и вот по экрану бегут длинные списки лучших молодых профессионалов.

Победители были определены во всех 60 компетенциях, а в ряде категорий ― и получатели медальонов за профессионализм. Счастью ребят не было предела! Будущие учителя хлопали в ладоши, кричали «ура», принимали поздравления педагогов и со словами благодарности обнимали директора Гатчинского педколледжа Марину Юнусовну Воронову.

- Девочки, вы молодцы! А теперь отдыхать! – выдыхает и Марина Юнусовна. После коллективного фотографирования команду конкурсантов ждало традиционное праздничное чаепитие вместе со своими наставниками.

В Гатчинском педколледже соревновались участники по пяти компетенциям: дошкольное воспитание; преподавание в младших классах; физическая культура, спорт и фитнес; дошкольное воспитание (юниоры); преподавание в младших классах (юниоры).

Конкурсанты проводили уроки, воспитательные занятия – все, что должен знать и уметь настоящий педагог. Будущие педагоги признавались, что за время подготовки к чемпионату и в его процессе узнали много нового – того, что их одногруппникам только предстоит изучать.

Результаты у студентов Гатчинского педколледжа прекрасные.

В компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» победила Екатерина Силантьева. На третьем месте тоже студентка педколледжа Варвара Онученко.

В компетенции «Преподавание в младших классах» победа у Анны Зайцевой. Второе место - Мария Булах.

В компетенции «Дошкольное воспитание» победила Анастасия Студенникова. Медальон за профессионализм в этой компетенции заработала Анастасия Задалова.

Кроме того, студент Гатчинского педколледжа Артем Униговский принял участие в компетенции «Сетевое и системное администрирование» и занял второе призовое место.

На площадке Гатчинского педколледжа по направлению «Образование» состязались и школьники. В компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры» все призовые места у воспитанников Районного центра детского творчества. Первое место – Виолетта Вуогелайнен и Ульяна Миловидова, третье место – Наталья Барсукова.

В компетенции «Дошкольное воспитание – юниоры» весь пьедестал также у гатчинцев. Первое место – Анастасия Поденкова, второе место – Анжела Кукина, третье место – Дарья Карташова и Ульяна Костенко. Все – воспитанники Районного центра детского творчества.

Победители регионального этапа – по одно команде от каждой возрастной группы и компетенции, отправятся на отборочные соревнования. А лучших из лучших ждет финал Х национального чемпионата в Республике Мордовия.

Татьяна Можаева