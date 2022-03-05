Три награды гатчинских школьников

На базе ГИЭФПТ в г. Гатчина проходили соревнования по компетенции «Изготовление прототипов». По итогам напряженной борьбы в возрастной группе 14-16 лет 2-е место заняла команда в составе: Полина Огаркова (Гатчинская школа №9) и Анастасия Кучер (Гатчинский лицей№3»), наставник команды Светлана Кучер (заместитель директора Гатчинской школы №9, педагог Информационно-методического центра). Немного не дотянули до пьедестала и завоевали 4 место Олег Ефремов и Антон Румянцев (Гатчинская школа №9, наставник Вера Уханева, учитель черчения).

На базе Кировского политехнического техникума проходили соревнования по компетенции «Инженерный дизайн CAD». По итогам трех дней соревнований в возрастной группе 17 - 23 года победителем стал Данил Морозов (Гатчинская школа №9, наставник Светлана Кучер). В возрастной группе 14-16 лет 3-е место занял Василий Бойцов (Гатчинская школа№9, наставник Светлана Кучер).

На этой же площадке проходили соревнования по компетенции «Сетевое и системное администрирование», где команда Гатчинской школы №9 в составе Руслана Касьянова и Мирослава Короткевича заняла 4-е место в возрастной группе 14-16 лет (наставник Борис Карпов, инженер Гатчинской школы №9).

Благодарим наставников ребят за качественную подготовку золотых, серебряных и бронзовых призёров! Гордимся нашими воспитанниками, которые, благодаря упорству и трудолюбию, стали победителями и призерами! Благодарим педагогов Информационно-методического центра Анну Федоровну Равину и Ольгу Федоровну Мажарцеву, рабо-тавших экспертами на площадках чемпионата!