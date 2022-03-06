Демидовская Масленица: сожгли «кузовок дёгтя»

Масленица в этом году выдалась не просто широкая – на гуляние в Демидовскую усадьбу съехался, похоже, весь Гатчинский район и прилегающие территории. Организаторы – Парковое агентство Ленинградской области – даже не ожидали такого ажиотажа. Приезжали семьями и компаниями, от мала до велика. Водителям приходилось парковаться вдоль подъездной дороги к парку чуть не от самого шоссе. Дальше – пешком. Но это ничуть не умаляло желания попасть на масленичные гуляния и не портило никому настроения. Людям хотелось праздника.

Масленица в усадьбе Демидовых проходит второй год подряд. За ней уже закрепилось название – «Демидовская Масленица». Праздник начался в полдень, и уже от самых парковых ворот шли забавы. Гостей встречали скоморохи, всех угощали чаем с блинами и пирогами.

На большой поляне усадьбы развернулась ярмарка: торговля выпечкой, шашлыками, напитками и сладостями, мастер-классы по русским народным ремеслам, игры и конкурсы. Победителям подносили порцию блинов.

А блины пекли мастерицы женсовета Таицкого поселения. Полезный иван-чай из дровяных самоваров предлагал Александр Маврин и его «Иоан-чай шоу». Потешные игры проводил Таицкий культурно-досуговый центр. Тем, кто потерялся в этом изобилии развлечений и угощений, помогали волонтеры добровольческого центра «Доброволец.ЛО».

Отделение МЧС развернуло спасательный пункт, где мальчишки пробовали себя в роли пожарных. Для всех желающих водили экскурсии по территории усадьбы. На сцене шел концерт с участием местных творческих коллективов и артистов из Петербурга. Завершилось шоу выступлением фолк-группы «Колесо».

Особый – масленичный – мастер-класс был посвящен созданию кукол масленичек. Его проводили Наталья Чеботкина. Она рассказала, что такая куколка может стать домашним оберегом, а может – избавителем от бед и напастей. Для этого с ней нужно поделиться своими печалями, а потом бросить ее в масленичный костер.

Устроители ярмарки все предусмотрели. Для сбора таких негативных посланий придумали «кузовок дегтя» – специальную корзину, в которую можно было сложить записки со своими горестями. В конце праздника корзина сгорела вместе с чучелом Масленицы.

Желающие посмотреть, как будет гореть чучело, заранее выстроились плотным кольцом вокруг ограждения, где по центру возвышалась нарядная Масленица. Группа «Колесо» устроила всеобщую игру в ручеек, после которой было торжественно объявлено о начале сожжения.

«Кузовок дегтя» поставили у подножия костра – и запалили. Чучело горело ярко, на радость детворе и взрослым. Ветер развеял дым и пепел. Народ неспеша потянулся к выходу, доедая на ходу сахарную вату. Папы несли малышей на плечах. Люди стали расходиться, автомобили – разъезжаться: вежливо и предупредительно по отношению друг к другу и к пешеходам. Залитая солнцем Демидовская усадьба провожала своих веселых и культурных гостей.

…Так мы попрощались с зимой и бедами. Сгорели – туда им и дорога.

Екатерина Дзюба