8 марта: полиция поздравляет!

С апреля в России заработает новая мера поддержки — выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Выплаты получат родители более чем 5 млн детей. На это выделят 455 млрд рублей. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты российские семьи получат в мае 2022 года.