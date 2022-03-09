8 марта: полиция поздравляет!
В честь Международного женского дня сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской об-ласти совместно с Общественным советом, председателем Совета ветеранов УМВД Антониной Арнольдовной Моргач поздравили с праздником вдов и матерей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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С теплыми весенними поздравлениями также посетили многодетные семьи сотрудников УМВД и вручили памятные подарки и цветы.
Не остались без участия и сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России. Представительницам прекрасного пола при вручении паспортов дарили цветы и поздравляли с праздником.
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