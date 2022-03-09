COVID-19 отступает

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 7 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 3

- Тайцы – 1

- с. Никольское – 1

- Батово – 1

- Мины – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 19826 человек, 15979 – 80,6 % – выздоровели, скончались – 514 человек.

В Ленинградской области по данным на 9-е марта за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 175399 человек, 130372 поправились. За сутки 4 марта в регионе скончались 8 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 4 марта, в Ленинградской области вакцинировано 1048649 человек. За последние сутки привилось 2096 жителей области.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.