«Ковидные» госпитали сокращают койки

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в праздничные дни количество коек в ковидных стационарах сократилось на 400. В частности, полностью было закрыто отделение в Кингисеппской больнице - в марте 2020 года оно было первым в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На сегодня в регионе пациентов с коронавирусом принимают на 1607 койках, расположенных в Ленинградской областной клинической больнице, а также в Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Тихвинской, Гатчинской, Рощинской и Приозерской больницах. Из них свободными остаются 725. За последние сутки в стационары региона поступило 28 пациентов с коронавирусом.