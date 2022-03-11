…А лесовоз просто стоял

5-го марта, около семи вечера, на трассе Петербург – Псков в Большеколпанской волости 55-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигавшийся от Никольского в сторону Гатчины, вне населенного пункта, на неосвещенном участке дороги врезался в стоящий на обочине лесовоз с прицепом. От удара опель вылетел на встречную полосу, где столкнулся сначала со встречной автомашиной Hyundai Creta, потом – с попутными Hyundai Solaris и Mercedes Benz E 200.

В результате ДТП водитель опеля получил сочетанные травмы и в тяжелом состоянии был помещен в травматологию. Полиция проводит проверку.