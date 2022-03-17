Губернатор Ленинградской области назвал меры поддержки экономики

— Как приграничный и экспорто-ориентированный регион, мы заинтересованы в оперативной работе таможни — на автоматический выпуск товаров, которые мы отгружаем на экспорт, а также на максимально быстрый пропуск необходимого импорта — комплектующих, расходных материалов, — отметил Александр Дрозденко. Для нас также важны поддержка системообразующих предприятий, максимальное сокращение бюрократических процедур в госзакупках, поддержка торговли и малого бизнеса, в том числе через продление льгот, действовавших в период пандемии и максимальную свободу в торговле — за счёт создания бесплатных торговых мест.

Глава региона выступает за уменьшение требования о доле собственного участия компаний при льготном кредитовании до 5 процентов, продление на год всех разрешительных документов для бизнеса, упрощенный порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель.

Также предлагает в 2 раза увеличить пороги, по которым предприятие может относиться к малому и среднему бизнесу и пользоваться упрощенным режимом налогообложения.

- Для нас очень важно сохранение рабочих мест и на уровне региона это сейчас — главная задача: удержать рынок труда. Хочу отметить, что пока ситуация в экономике Ленинградской области стабильная, большинство предприятий заявляют о том, что сохраняют объемы производства и компании, реализующие знаковые инфраструктурные проекты, также заявляют о том, что эти проекты будут продолжены, отметил Александр Дрозденко.