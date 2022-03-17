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Трехкратная победа гатчинских баскетболисток

В Великом Новгороде 11-13 марта прошел финал Северо-Западного федерального округа Всероссийских соревнований по баскетболу «ЛОКОБАСКЕТ». Ленинградскую область на турнире представляли воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №2.

Рубрики:  Спорт

Гатчинские баскетболистки одержали три победы в трех играх и завоевали путевку на суперфинал.

Самым ценным игроком турнира признана Светлана Юркевич, а лучшим нападающим – Милана Шамина.

Поздравляем спортсменок с великолепной победой!