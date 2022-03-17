Трехкратная победа гатчинских баскетболисток

В Гатчине прошли съемки 41-й серии всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Съемки проходили четыре дня, а старт им был дан в Гатчинской школе № 8 "Центр образования". В фильме задействованы российские актеры театра и кино Евгений Дятлов, Евгений Воскресенский, Инна Гомес, а также гатчинские школьники.