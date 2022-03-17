Трехкратная победа гатчинских баскетболисток
В Великом Новгороде 11-13 марта прошел финал Северо-Западного федерального округа Всероссийских соревнований по баскетболу «ЛОКОБАСКЕТ». Ленинградскую область на турнире представляли воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №2.
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Гатчинские баскетболистки одержали три победы в трех играх и завоевали путевку на суперфинал.
Самым ценным игроком турнира признана Светлана Юркевич, а лучшим нападающим – Милана Шамина.
Поздравляем спортсменок с великолепной победой!
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