Президентская библиотека об истории и красоте природы Крыма

«В древние времена назывался сей полуостров Таврикия, Таврис, Таврический Херсонес. В позднейшия переименовано оной на варварских языках Хазариею, потом Крымом, а на конец Перекопом», читаем в раритетном издании 1788 года «Таврикия, или Известия древнейшия и новейшия о состоянии Крыма, и его жителях до наших времян». В книге высказывается предположение, что название полуострова происходит от названия киммерийского города Киммерион: «А как греки, применяющие в языке своём слова варварские по образцу своего языка, переменили, может быть, Киммерион, Киммерийское, на Крымни, греческое; так смогло статься и то, что после россияне, греческих обрядов и обыкновения преемники, помня древний сей город, Крымни, могли назвать Крымом целый полуостров».

Дипломатические взаимоотношения с полуостровом начались в 1480 году, когда московский князь Иван III заключил с крымским ханом Менгли Гераем военно-политический союз, направленный против Золотой Орды, Великого княжества Литовского и Польского королевства: «Это был первый шаг к сближению России с Тавридою: отсюда возникли и наши дипломатические сношения с Крымом. Вызванные к жизни, с одной стороны, вследствие дальновидной политики, а с другой – вследствие личных интересов, и потому необходимые для обоих государей, они росли и развивались с каждым годом шире и шире» – пишет Иван Калугин в издании 1855 года «Дипломатические сношения России с Крымом, в княжение Иоанна III». Документальным свидетельством этого события стала «Древнейшая книга крымских посольских дел, 1474–1505 гг.» (1894), информацию о которой также можно найти в электронной коллекции.

В состав Российского государства Крым был включён во время правления Екатерины II в 1783 году. Издание 1883 года «По поводу столетнего присоединения Крыма» так описывает этот исторический момент: «Хан Шагин-Гирей в письме к императрице Екатерине выразил своё согласие и, вступив в Крым с русскими войсками, торжественно перед всем своим народом отрёкся от ханского престола. Тогда Екатерина Великая своим манифестом объявила о присоединении к России Крыма». Цифровая копия манифеста о присоединении полуострова представлена на портале Президентской библиотеки в 21-м томе Полного собрания законов Российской империи (1830). В нём, в частности, говорится, что крымским жителям обещается «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...»

Управление новой территорией было поручено сподвижнику императрицы Григорию Потёмкину, получившему впоследствии за свою деятельность по устройству Тавриды титул светлейшего князя Таврического: «Потёмкин старался оживить промышленность Крыма: покровительствовал овцеводству, шелководству, проводил дороги, основал Севастополь, долженствовавший по предположениям императрицы играть на Чёрном море такую же роль, какую играл Петербург на Балтийском» – читаем в вышеупомянутой книге «По поводу столетнего присоединения Крыма». У посетителей портала Президентской библиотеки есть уникальная возможность подробнее узнать о деятельности князя Потёмкина через его переписку, указы, донесения и другие документы, которые были собраны в одном издании, вышедшем в свет в 1894 году.

В электронную коллекцию «Республика Крым: страницы истории» также вошли раритетные книги, благодаря которым можно взглянуть на полуостров глазами путешественников другого столетия. «Бахчисарай довольно обширен, расположен амфитеатром по обоим берегам речки Чурук-су и есть единственный город в Крыму, сохранивший вполне восточную „физиономию“. Остались те же азиатские кривые и тесные улицы, по которым с трудом может проехать троечная повозка… На главной продольной улице, идущей от въезда, стоит ряд каменных домиков с деревянными пристройками. Внизу помещаются лавки и мастерские… При переходе из лавки в лавку, по улицам и переулкам, вас окружают запачканные и в лохмотьях ребятишки, просящие милостыню», – таким рисует один из городов полуострова издание 1855 года «Крым, с Севастополем, Балаклавою и другими его городами: С описанием рек, озёр, гор и долин; с его историей, жителями, их нравами и образом жизни». «Здесь природа себя не пощадила: она хотела блеснуть мастерскою рукою, показать, что искусство есть слабый ея подражатель… Тут везде зрение услаждается, сердце ощущает удовольствие и душа, исполненная восторга, парит», – восторженно описывал местные красоты известный литератор Павел Сумароков в своей книге «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» (1800), которая, кстати, стала первым литературным проводником по полуострову на русском языке.

Красоту природы региона, его архитектурные шедевры можно увидеть не только через печатное слово – на портале Президентской библиотеки широко представлены и изобразительные материалы по Крыму. Это альбом фотографий «Виды Крыма = Vues de Crimée», а также цифровая коллекция, которая включает 850 открыток конца XIX – первой половины XX века. На них запечатлены величественная гора Ай-Петри, виды Ялты, Симферополя, Севастополя, Балаклавская бухта, Ливадийский дворец, пляжи Евпатории и многие другие красивейшие места полуострова.

Сотрудничество Президентской библиотеки с Республикой Крым и Севастополем постоянно развивается. Всего на территории полуострова сегодня открыты и успешно функционируют около 20 удалённых электронных читальных залов Президентской библиотеки. В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в Симферополе располагается Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки.