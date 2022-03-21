Победа в честь псковских десантников
В Пскове 12 марта прошел XXII турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти героев 6-й роты 104 полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии.
Цель турнира - патриотическое воспитание молодежи на примере подвига бойцов 6-й роты, увековечивание памяти героев, популяризация борьбы дзюдо и повышение спортивного мастерства, а также укрепление дружеских связей с организациями Российской Федерации и регионами, откуда призывались воины 6-й роты.
В соревнованиях достойно проявили себя воспитанники из Гатчины и района, представляющие клуб дзюдо и самбо «Гатчинский», спортивный клуб «Сокол», дружногорский клуб «Росич» и Районную ДЮСШ.
Победителями стали: Дмитрий Кузьмин, Денис Кочнев, Эльдар Каримов, Денис Пелевин.
Серебряные награды завоевали Александр и Владислав Шарангия, Илья Михайлов, Максим Шалатонов.
Бронза – у Даниила Андреева, Егора Тимофеева, Захара Савельева и Андрея Бахвалова, Евгения Нестеренко, Александра Шемуранова и Артура Кириллова.