В Вырице росгвардеец задержал скрывшегося с места аварии правонарушителя

Росгвардеец, возвращаясь со службы домой на своем личном автомобиле, увидел, что водитель машины «Chevrolet Niva» выехал с дворовой территории на встречную полосу Сиверского шоссе, где снес зеркало и поцарапал боковые двери проезжавшей иномарки «Geely», а затем попытался скрыться с места аварии.

Убедившись, что пострадавших в результате ДТП нет, сотрудник Росгвардии доложил о происшествии в центр оперативного управления районного отдела вневедомственной охраны и начал преследование правонарушителя, требуя остановиться с помощью звуковых сигналов и включенного дальнего света фар.

Около одного из домов на улице Тургенева правонарушитель не справился с управлением и его автомобиль съехал в кювет, после чего сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Антон П. задержал водителя, который имел внешние признаки алкогольного опьянения.

Впоследствии росгвардеец передал задержанного гражданина прибывшему наряду ДПС для выяснения обстоятельств.

Фото предоставлено пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.