Смертельная авария
В ночной аварии на трассе Гатчина – Ополье погиб молодой житель Гатчинского района. Водитель, совершивший ДТП, арестован.
Рубрики: Происшествия
20-го марта в три часа ночи на 11-м километре шоссе Гатчина – Ополье автомобиль VW Polo врезался в снежный вал на обочине дороги и опрокинулся. В машине ехали молодые ребята из деревни Шпаньково. На месте ДТП погиб 21-летний Алексей Н., 15-летняя пассажирка помещена в Гатчинскую больницу с сочетанными травмами в состоянии средней тяжести. Водитель, не справившийся с управлением, 24-летний Владимир К. помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека.
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