В области начался выпуск офисной ECO бумаги

Предприятие компании «Сильвамо Корпорейшн Рус» объявило о создании новой бумажной продукции — SvetoCopy ECO. Столкнувшись со сложностями в поставке импортируемых химикатов, компания не останавливала производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной. При этом продукт соответствует ГОСТу для писчепечатной бумаги. Также на производстве в Светогорске разрабатываются новые продукты в линейке и другой продукции — картона и целлюлозы.

Сегодня вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентам для получения обратной связи. Директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин отметил, что приоритеты компании остаются неизменными, она продолжает выполнять все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами, осуществлять производство и отгрузку продукции.

Совместно с компанией комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области продолжает прорабатывать возможности поставок сырья для Светогорского ЦБК от российских производителей. Этот вопрос находится на контроле штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленинградской области.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели. В пресс-службе министерства подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет.