В российских школах перенесли проверочные работы из-за COVID-19

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень из-за рисков распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что предположительно их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. По данным пресс-службы, новое расписание сформируют до 5 сентября текущего года.

Уточняется, что данное решение было принято ради снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, его согласовали с правительством Российской Федерации.