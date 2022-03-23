В российских школах перенесли проверочные работы из-за COVID-19
Рособрнадзор перенес ВПР с весны на осень из-за рисков распространения COVID-19.
Рубрики: Образование
Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень из-за рисков распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там отметили, что предположительно их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. По данным пресс-службы, новое расписание сформируют до 5 сентября текущего года.
Уточняется, что данное решение было принято ради снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, его согласовали с правительством Российской Федерации.
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