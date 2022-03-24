Правительство поддерживает фармотрасль

Правительство России упростило процедуры закупки лекарств и медицинских изделий. Идет подготовка к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов.

Кроме того, проведено госрегулирование цен на лекарства из перечня ЖНВЛП. «Цены могут быть изменены только по объективным причинам», ― подчеркнул глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

В России 80% препаратов из перечня жизненно-важных лекарственных препаратов локализованы на территории страны. При этом в связи с сокращением экспорта отечественных медикаментов в стране появился резерв.

Так производственные мощности позволяют покрыть 100% потребности РФ в инсулине. Таким образом, дефицита инсулина не прогнозируется. «Сейчас мы имеем долю в целом порядка 20% от всех инсулинов в РФ. Наши мощности позволяют покрыть 100% потребности РФ, то есть обеспечить каждого пациента в РФ инсулинами в течение этого года», ― заявил генеральный директор ГЕОФАРМ Петр Родионов.