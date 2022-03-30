Птицефабрика «Войсковицы» построит новый птицеводческий комплекс

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел с руководителями ведущих птицефабрик региона совещание по вопросу развития отрасли птицеводства. Встреча состоялась на территории птицефабрики «Роскар», где в ходе рабочего визита в Выборгский район губернатор осмотрел новый комбикормовый завод.

«Наши птицефабрики готовы не просто увеличить объемы производства, а заниматься собственным разведением птицы, производством инкубационного яйца, чтобы обеспечить племенным поголовьем и себя, и другие хозяйства России. В этой ситуации область готова увеличивать финансирование, но здесь необходима поддержка федерального правительства. Мы направим обращение в Минсельхоз РФ, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов на капитальное строительство при реализации инвестпроектов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона обсудил с птицеводами и представителями кредитных организаций, присутствовавшими на совещании, вопросы кредитования сельского хозяйства, в частности предоставления льготных кредитов с господдержкой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Руководители птицефабрик представили свои инвестиционные проекты. Их три.

Первый - проект строительства племенного репродуктора 1-го порядка и расширения репродуктора 2-го порядка АО «Птицефабрики Синявинская». Его общая мощность 45 млн голов цыплят финального гибрида яичного направления, что обеспечит 30% племенного поголовья яичных птицефабрик России.

Еще один проект ― строительство нового птицеводческого комплекса племенного репродуктора АО «Птицефабрика «Войсковицы» мощностью 44,4 млн шт. инкубационных яиц в год, что позволит в полном объеме обеспечить до 100% инкубационным яйцом птицефабрику «Северная».

Третий проект - модернизация производственных цехов АО «Птицефабрика «Роскар», что позволит увеличить производство яйца на 120 млн шт. в год.

Напомним, что Ленинградская область занимает первое место в России по объему производства яиц. По итогам 2021 года объем производства яйца вырос на 8,7% и составил 3,4 млрд шт., что составляет 9% от общего объема производства яйца в РФ и 75% от производства в СЗФО. Регион планирует нарастить объемы производства яиц до 4 млрд шт. в год. С начала 2022 года в Ленинградской области произведено 552,4 млн шт. яиц (103,1 % к 2021 году) и 52,7 тыс. тонн мяса птицы (110,6 %).