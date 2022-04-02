Наши взяли Париж. Понарошку…

…2 апреля в парке усадьбы Демидовых в Тайцах состоялась реконструкция, посвященная заграничному походу Русской армии в 1813-1814 годах. На поляне недалеко от усадебного дома был воссоздан эпизод битвы за Париж в марте 1814 года, когда русская императорская армия и армии союзников предприняли попытку штурма города. Видя численное превосходство союзных войск, брат Наполеона Жозеф приказал маршалу Мармону начать переговоры о сдаче города. В два часа ночи 31 марта 1814 года капитуляция была подписана. В полдень император Александр I во главе русской армии въехал в Париж.

…В Демидовской усадьбе был «пробный шар»: реконструкторы впервые организовали свое «сражение» в парке по приглашению Паркового агентства Ленинградской области. Сражение вышло довольно коротким и малочисленным, но зрелищным. В воздухе носился запах пороха, гремели выстрелы, был даже один «убитый» – или раненый, который благополучно «воскрес». В этот раз обошлось без кавалерии, хотя кавалеристы на поле присутствовали.

Совершив маневры и выполнив команды, русские и французские войска отправились в народ: пить чай из самовара и фотографироваться с публикой.

- У нас сегодня «солянка сборная», – поделился один из участников реконструкции, фельдфебель из клуба «Лейб-гвардии Преображенский полк» Алексей Белов. – На поле боя собрались представители разных клубов: наши преображенцы, гатчинские лейб-егеря и «Лейб-гвардии Финляндский полк» из Петербурга.

У французов – два основных клуба: 15-й легкий полк Великой армии и 46-й линейный полк Великой армии, а также ребята, представляющие полк элитных жандармов – тех, кто поддерживал дисциплину во французской армии. И к ним присоединили несколько человек из клуба гвардейских Прусских егерей – для массовости. Хотя вообще-то они должны быть на нашей стороне.

Как пояснил «фельдфебель», облачение, в котором выступали реконструкторы, представляет собой зимнюю парадную форму образца 1811-1812 года – походный вариант:

- Хотя на самом деле к Парижу наши войска подошли в гораздо более плачевном виде, учитывая перипетии кампании, – рассказывает Алексей Белов. – Гвардия выглядела получше, но тоже не ахти. Известно много историй, рассказывающих, что перед тем, как войти в Париж, русские части в прямом смысле красили мундиры друг на друге, разведя специальные ингредиенты, – чтобы прилично выглядеть на параде во французской столице. А офицеры собрали команду и поехали покупать новое сукно в парижских лавках, которые благополучно работали. Александр I повелел город не трогать, так что никто особо по Парижу не стрелял.

В миру «фельдфебель» Алексей Белов – музейный работник, знаток военной истории:

- Реконструкция в России зародилась как раз в нашем Мемориальном музее А.В. Суворова в 1987 году. Считается, что в России – лучшая реконструкция: и по отношению клубов к этой работе, и с точки зрения исторической правды. У нас реконструкция полная, что называется «от мундира – и до обеда». Мы играем в войнушку посерьезнее. Европейцы зациклены на безопасности, оттого все мероприятия носят более декоративный характер. Мы тоже соблюдаем технику безопасности, но считаем, что контакт, хотя бы игрушечный, должен быть.

Реконструкторы остались довольны проведенной операцией и организацией мероприятия. Клубы не против продолжить сотрудничество с Демидовской усадьбой. Возможно, летом и более масштабно. Ландшафт располагает.

Екатерина Дзюба

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