В одной команде с ленинградцами

«Уже во второй раз мы проводим встречу, чтобы отметить лучших участников Команды 47. Наше движение добрых дел постоянно ширится. В него включаются все больше ленинградцев ― это и неформальные объединения жителей, и НКО, и бюджетники, и представители церкви, и просто отдельные граждане ― всех их объединяет желание менять жизнь к лучшему, помогать ближнему. Сегодня как раз здесь представлен весь спектр участников Команды 47, по которому можно судить, что сегодня заботит ленинградцев, какие направления помощи людям они считают наиболее важными, что хотят делать и делают для своих земляков, и не только земляков», ― подчеркнул губернатор.

Глава региона рассказал, что две организации, пришедшие на встречу, ― «Бюро добрых дел» и «Пятый угол» ― не просто помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но способствуют их возвращению в общество. Он отметил, что область готова обращаться к крупному бизнесу с просьбой поддержки социальных проектов и приглашает активистов за грантами.

Не менее важная и очень трогательная миссия у организации «Великое дело», которая проводит акцию «Сухая попа» и собирает подгузники для малышей-сирот в больницах. «Позвольте и мне внести свой вклад в ваше доброе дело и передать подгузники для детей. Мы договоримся с руководителями крупных торговых сетей, чтобы они поддержали вашу акцию», ― предложил губернатор.

Он отметил, что отлично вписались в Команду 47 сельские библиотекари из Кикерино. Там действует своеобразная «Тимур и его команда», как в книжке из детства ― волонтёры помогают ветеранам: чистят снег, читают книги, вместе путешествуют по туристическим тропам.

«Вашей команде надо подарить палки для спортивной ходьбы, чтобы вам путешествовать было легче. Спасибо, что сейчас взялись и за сбор помощи для Донбасса», ― поблагодарил Александр Дрозденко.

Он отметил, что Донбасс сейчас, безусловно, отдельная и очень важная тема: «В помощь и самому Донбассу, и беженцам оттуда включились очень многие ленинградцы ― и простые жители, и предприятия. Одно из таких предприятий ООО «Невская линия» сегодня у нас также участвует во встрече. Мы уже отправили 6 машин с грузами и помощь не ослабевает. Люди несут хорошие, новые, нужные вещи. И мы продолжим отправки помощи на Донбасс».

На встрече было отмечено, что в Команде 47 ― не только различные объединения, организации, но и отдельные люди, ленинградцы, которые занимаются добрыми делами по велению души и сердца.

Инструктор противопожарной профилактики из Сертолово Наталья Габрильянц рассказала, что снимает с детьми фильмы про пожарную безопасность и собирает в своём городе детскую пожарную дружину.

Карина Хайбулина из культурно-досугового центра в Синявино предложила проект развития деревень и сёл «С.А.М. ― Синявинский Актив Молодежи». Александр Дрозденко предложил выделить Синявино новый автомобиль для культурно-досугового центра, чтобы можно было легко доехать с культурными проектами до самых удаленных сел.

Губернатор вручил активистам благодарности, форму Команды 47 и пожелал успехов: «Хочу поблагодарить всех наших новых членов Команды 47, какие у вас интересные проекты! Очень приятно с вами рядом работать. Желаю всем мира, добра и новых интересных начинаний на благо ленинградцев. Команда 47 продолжает работу!»

На площадке Экспертного клуба обсудили инициативы ленинградских волонтеров.

На вопрос, как вы оцениваете проходящий в Ленинградской области Год Команды 47, его смысловое и практическое наполнение, ответил главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров:

- Можно с большой уверенностью сказать, что даже за короткий срок - два с половиной месяца прошедшие с начала нынешнего года - идея командного наполнения общественной региональной жизни добрыми делами самого разного направления и содержания оказалась востребованной, как говорят, на всё сто. И что особенно важно, идея не просто прижилась, а стала мощнейшей мотивацией широкого общественного участия в практическом решении самых разных социальных проблем. Уже состоявшаяся практика добрых дел реально также показала, что идея именно командной работы особенно в форме совместных действий представителей органов власти и активной конструктивно настроенной части населения в столь важном направлении даёт потрясающие результаты. Потрясающие и по формам, методам исполнения, а главное - по эффективности: добрые дела доходят быстро, своевременно до людей нуждающихся, причём не в "единичных случаях" а массово. Такое, я бы сказал, творческое совместное исполнение не надуманной, а хорошо продуманной идеи неформальной социальной, гуманитарной работы предопределено тем, о чем коротко, но ёмко сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Очень приятно с вами рядом работать». Мне кажется, что здесь ключевые слова «рядом работать».

При этом Алексей Александров обращает внимание на то, чтобы в практику «командных добрых дел» не вкралась порочная практика «галочной отчётности», убившая ранее немало добрых дел и начинаний...

Председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области Вероника Каторгина уверена, что гражданская и общественная инициатива, солидарность и само-и взаимовыручка - это мощная сила.

- В отдельных случаях этой силе не хватает ресурсов, но благодаря помощи Губернатора области, результаты будут, - считает Вероника Каторгина. - Годы, прожитые в пандемийных условиях, показали и доказали, насколько важна и нужна помощь не только со стороны государства, но и общественных организаций, которые работают, что называется, на земле, бок о бок с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Наиболее востребованными всегда будут проекты социальной направленности: помощь инвалидам, одиноко проживающим ветеранам, пенсионерам, лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями, многодетным семьям. Но здесь важно помнить о том, что помощь должна быть систематической и постоянной, что для общественных организаций, в том числе волонтеров, достаточно сложный вопрос, особенно без грантовой поддержки. В таком случае, надо активнее стимулировать организации включаться в реестры поставщиков социальных услуг, чтобы иметь возможность получать дополнительные виды поддержки.