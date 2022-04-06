О`кей, «Гугл» – ни стыда, ни совести

YouTube заявил, что контент был удален «из-за нарушения правил сообщества»: «Поскольку вы нарушили наши правила впервые, мы не будем применять строгие меры. Однако если это случится снова, то вашему каналу будет вынесено предупреждение…».

Какие правила нарушило севастопольское телевидение? Притом, что сам видеохостинг YouTube игнорирует требования Роскомнадзора по удалению более 10 тысяч материалов экстремистского характера.

Видеохостинг YouTube сохраняет блокировку 36 аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей вопреки требованиям Роскомнадзора прекратить цензуру в отношении россиян. К настоящему времени в отношении компании Google LLC, владеющей YouTube, Роскомнадзором составлены и направлены в суд 22 протокола за то, что не удаляется запрещенная информация по статье 13.41 КоАП РФ. Суд признал американскую компанию виновной и наложил штрафы на общую сумму свыше 50 млн рублей.

- В антироссийской политике американских СМИ нет ничего нового, – считает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. – Спецоперация на Украине только вскрыла глубоко укоренившийся латентный антагонизм в отношении русских людей, десятилетиями взращиваемый западными СМИ и Голливудом. Вспомните американские боевики, в которых в роли главных злодеев неизменно выступают русские, а Россия показана страной мракобесия. Пропаганда не обошла даже мультфильмы. В американских СМИ Россия подвергалась последовательной кампании по очернению еще столетие назад, теперь же этот процесс принял гиперболические масштабы. Проще говоря, последний стыд отброшен: западные СМИ больше не стесняются тиражировать фейки. Тот же YouTube откровенно поддерживает экстремистскую риторику и на голубом глазу утверждает, что на Украине нет нацизма.

Надо понимать, что демарш видеохостинга в данном случае – лишь эпизод информационной войны Запада против России, а YouTube – марионетка, управляемый инструмент. По сути, Евросоюз во главе с США поддерживают украинский нацизм и бьются за его процветание. Тот же YouTube любезно предоставляет свои ресурсы для распространения информации экстремистского характера с призывами к противоправным действиям в отношении российских военнослужащих. Видеохостинг игнорирует требования Роскомнадзора и не ограничивает публикации экстремистских организаций – таких как «Правый сектор», запрещенный в РФ, и националистический полк «Азов». Пожалуйста, на YouTube вы найдете более 10 тысяч подобных запрещенных материалов.

Может, пора положить конец произволу зарубежных IT-гигантов? «…Чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить».

…«Севастопольская телерадиокомпания» уже прекратила прямые трансляции в YouTube, проводя их в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram, и в скором времени перейдет на другой видеохостинг, о чем предупредит своих зрителей и подписчиков.

А компаниям, желающим работать в России, необходимо объяснить: они обязаны подчиняться законам нашей страны. Это – залог безопасности российских граждан.

Екатерина Дзюба