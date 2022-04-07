«Читайте, читайте, страницы листайте!»

Ребятам рассказали о том, как зародилась ежегодная традиция отмечать Неделю детской и юношеской книги — сначала в Советском Союзе, а потом и в России. Вспомнили все вместе и сказки Корнея Чуковского, 140-летию которого посвящена эта «Книжкина неделя». А еще в этот день познакомились с современными детскими писателями, которые приехали в Гатчину из Санкт-Петербурга.

Имя Анны Игнатовой на самом деле очень хорошо известно маленьким читателям Гатчины. Анна Сергеевна — добрый друг детской библиотеки. Она часто привозит в Гатчину не только свои новые книги для малышей и подростков, но и захватывающие мастер-классы по лепке из пластилина. Кстати, сейчас в детской библиотеке работает небольшая выставка пластилиновых работ Анны Игнатовой, которая вызывает оживленный интерес и у маленьких, и у взрослых посетителей.

В прошлом году Анна Игнатова стала победителем конкурса имени Корнея Чуковского в номинации «За лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет» за сказку «Принцесса Торнада». Совсем недавно вышла из печати новая книга Анны Игнатовой — сборник стихов «Рифма для слона». Именно со стихотворений из этой книги и начала писательница встречу с гатчинскими ребятишками.

- У каждого стихотворения есть своя история, - рассказала Анна Сергеевна. - Стихи ведь пишутся не просто так. Нужен толчок, нужно впечатление, нужна идея, нужно вдохновение, которое откуда-то взялось! Что-то увидел, что-то услышал, с кем-то поговорил.

Так, например, идея к стихотворению «Рифма для слона» возникла у писательницы на встрече с детьми в детском саду, где она с ребятами играла в рифмы. Как оказалось, самая лучшая рифма для слона, это... слониха! Во всяком случае сам слон остался этим очень доволен:

«...Идет слониха по стихам

С улыбкой молчаливой.

А рядом с ней шагает слон,

Не в рифму, но счастливый!»

- Кажется, это самое главное, что должно быть в стихотворении — чтобы вы его прочитали, и вам стало хорошо. Рифмы, конечно, важны, но главное, чтобы в стихотворении было заключено какое-то счастье, - уверена Анна Игнатова.

Детский писатель Ирина Данилова в Гатчине впервые. Ирина - участник Национального проекта «Культура», а также двукратный призер Корнейчуковской премии-2020 и многих других и других. Ее произведения печатаются в журналах «Костер», «Мурзилка», «Юность», «Шалтай-Болтай», «Чердобряк».

В 2021 году была опубликована первая книга Ирины Даниловой для детей «Это не Тритон», получившая Аксаковскую премию по литературе-2021 в Оренбурге. А за ней вышли из печати и другие книги - «Как Самолётов бегал от пятёрок», «Конфетами Ти-Рекса не кормить» и «Какой нам Новый год».

- Нам интересно не только когда мы читаем, но и когда пишем сами, - говорит Ирина Данилова. - Когда детские писатели пишут, они часто вспоминают и свое детство.

Вот и для рассказа «Это не тритон» толчком послужили детские воспоминания и впечатления писательницы. По ее словам, этот рассказ — своего рода извинение перед всеми животными, которым она пусть и невольно, но делала что-то неприятное в детстве - например, очень любила их обнимать, а они от нее прятались. В конце своего выступления Ирина Данилова предложила ребятам разгадать свои непростые, но очень интересные стихи-загадки,

В этот день в библиотеке состоялось еще одно традиционное событие, приуроченное к Неделе детской книги — награждение лучших читателей прошлого года. На этот раз грамоты и подарки из рук детских писателей получили 25 детей, среди которых и совсем маленькие читатели, и подростки.

Заслуженная награда ждала и библиотекаря младшего абонемента — Ольгу Обуховскую. Ольге Юрьевне вручили благодарность комитета по культуре и туризму Гатчинского района — за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с праздником Дня работника культуры.

Между тем, «Книжкина неделя» в детской библиотеке продолжается — впереди еще много новых впечатлений и литературных открытий!

Юлия Лысанюк