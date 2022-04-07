«Это наша девочка!»

В конце февраля 2014 года Тамара Федоровна Бояринцева, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, тренер по спортивной гимнастике Детско-юношеской спортивной школы №1 города Гатчины, вместе со своими именитыми воспитанницами приехала судить соревнования по гимнастике «Королева Белой Олимпиады» в детский сад №18. Уже несколько лет девочки детского сада участвовали в сетевом проекте ДЮСШ №1 «Путь к Олимпу». «Все начинается с гимнастики!» - девиз соревнований как нельзя более кстати подходил к Зимним Олимпийским играм в Сочи. Судей и гостей праздника, которыми были мамы и папы наших спортивных звездочек, приветствовали самые маленькие воспитанницы детского сада – девочки ясельной группы. Среди них была и Дана Струкова.

Прошло семь лет. Дана Струкова – ученица 3 «Д» класса Гатчинской школы №1, воспитанница Тамары Федоровны и отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1, член сборной команды нашего города по спортивной гимнастике. На Первенстве Ленинградской области по спортивной гимнастике в начале марта 2022 года ее результат – четыре (!) первых места в таких дисциплинах, как брусья, многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок, и еще одно серебро – на бревне.

Помню, как плакали Дана с мамой осенью прошлого года, когда Дана сломала на улице ногу. Нет, не от боли, а от того, что подвели школу и Тамару Федоровну и не смогут выступать на областных соревнованиях. Со сломанной ногой каждый день по два часа занималась дома. Через неделю после снятия гипса на Открытом турнире, посвященном памяти Ю.А. Фенина, 12 декабря 2021 года, Дана выступила и завоевала одно первое и три вторых места.

- Кем хочешь стать, когда вырастешь? – спрашиваю юную спортсменку.

- Олимпийской чемпионкой! – отвечает. - А мама очень хочет, чтобы я стала тренером, таким же классным, как Тамара Федоровна Бояринцева.

Верю. Обязательно станет! С ее спортивным характером, выносливостью, стремлением добиваться поставленной цели, терпением и внутренней дисциплиной – обязательно станет! А еще потому, что ее поддерживает семья. Изо дня в день провожает и встречает с тренировки. Помогает вести дневники тренировок. Поддерживает в трудные минуты неуверенности. И просто любит и верит. И мы – любим и верим. И радуемся успехам. Ведь это – и «наша девочка»! Выпускники бывшими не бывают.

Педагогика не стоит на месте. В последние годы меняется официальная политика по отношению к воспитанию детей не только в школе, но и в дошкольном учреждении. Общественное воспитание заменяется семейным, создается система выявления и поддержки талантливых детей в условиях детского сада; объединяются усилия педагогов и родителей в создании благоприятных условий для реализации творческого потенциала талантливых детей; создаются ситуации успеха; взаимодействие дошкольного учреждения с учреждениями дополнительного образования начинает приносить плоды.

К сожалению, не все родители способны взять на себя ответственность за развитие и воспитание своего ребенка, иногда они просто не умеют увидеть то, что видят педагоги. Детские сады приходят на помощь. «Школа молодого родителя», Вечер вопросов и ответов: «Какая физкультура нужна дошкольнику», «День открытых дверей», открытые занятия «Физкультурный зал открывает двери», консультации для родителей по всем вопросам развития ребенка, совместные праздники и соревнования, множество других мероприятий дают положительный результат.

Помню, как пятнадцать лет назад я с восторгом звонила подруге:

- Ты не представляешь, пришел сегодня мальчик – будущий чемпион мира по легкой атлетике! Какой бег!

- Пусть подходят, посмотрим на твоего чемпиона.

- Они пока не могут, ему только два года…

Папа хотел видеть своего сына футболистом. У нас другой взгляд. Сейчас Серафим Ткачев – один из лучших воспитанников Санкт-Петербургской Академии легкой атлетики, призер соревнований по легкой атлетике всероссийского уровня.

Наших выпускников мы не забываем. Рекомендуя родителям вид спорта для ребенка, следим за его успехами, приглашаем на праздники, рассказываем о них на занятиях.

Фотографии юных спортсменов висят на Доске почета «Олимпийские надежды славной Гатчинской земли» нашего детского сада: Александр Клюев – вольная борьба, Полина Корнеева – художественная гимнастика, Артем Горлов – шахматы, Руслан Юрчук и Серафим Ткачев – легкая атлетика, Анастасия Максутова – спортивные танцы. Этот список можно продолжать до бесконечности. Некоторые из них уже сами стали учителями физкультуры или тренерами спортивных школ и секций.

Профессиональное общение со специалистами дополнительного образования и спортивных школ с целью определения одаренного ребенка в необходимую секцию или школу, рекомендации по взаимодействию, пропаганда лучшего опыта работы с ребенком, имеющим способности, информирование родителей о способностях и достижениях ребенка, развитие качеств в повседневной жизни с учетом рекомендаций - условия для появления на нашей Гатчинской земле многих и многих маленьких талантливых звездочек.

Татьяна Алексеева, инструктор по физической культуре детского сада № 18