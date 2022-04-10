Новому Учхозу – новая аптека

- В ходе предвыборной кампании мы с коллегой – депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Татьяной Викторовной Бездетко общались с жителями Войсковицкого поселения и получили наказ, чтобы здесь была аптека, – рассказывает депутат областного парламента Сергей Коняев. – Также и на приеме ко мне обращались граждане с просьбой посодействовать открытию аптеки в Новом Учхозе. Вблизи площади Усова аптек нет, а ездить каждый раз в Гатчину за лекарствами людям, особенно пожилым, тяжело и неудобно.

Мы связались с главой администрации Войсковицкого поселения Евгением Ворониным, заручились его поддержкой и стали искать помещение и компанию, которая открыла бы в Новом Учхозе аптеку. И вот ООО «НАТС» откликнулось на наше предложение.

…По словам депутата, основной проблемой было помещение и персонал: кто будет работать в новой аптеке, и где ее разместить?

Администрация Войсковицкого поселения помогла найти помещение – на площади Усова, 7. Компания «НАТС» сделала ремонт, и аптека заработала.

- Аптечный пункт в поселке был необходим – это наболевший вопрос, – признался глава Войсковицкой администрации Евгений Воронин. – Об этом давно просили жители окрестных домов – и частного сектора, и многоэтажек. И воинской части, которая находится рядом, тоже нужна была аптека.

В день открытия – в субботу, 9 апреля, в новой аптеке на площади Усова покупатели не переводились. Небольшое помещение все время было наполнено людьми, несмотря на то что на витринах появился еще далеко не весь ассортимент. Люди подходили и просили «от головы», от простуды, витамины и т.п.

- Наша компания находится на рынке уже более десяти лет, – рассказывает генеральный директор ООО «НАТС» Владимир Ивченко. – Это третья аптека, которую мы открыли в Ленинградской области, и первая – в Гатчинском районе. Когда к нам обратились депутаты «Единой России», мы решили начать работать здесь – с небольшого, но очень нужного аптечного пункта. В течение трех месяцев мы провели все подготовительные работы и согласования и вот открылись. Надеемся, людям понравится. Цену держим минимальную. В аптеке будет все – полный аптечный ассортимент. У нас есть склад, несколько холодильников, в продаже будут и рецептурные препараты. То, чего нет в наличии, привезем на заказ: человек придет, закажет лекарство, и через два дня его сюда доставят.

…Новая аптека дала поселку три рабочих места – здесь работают трое сотрудников из числа местных жителей. Компания «НАТС» готова открыть аптечные пункты и в других населенных пунктах Гатчинского района, если есть такая необходимость. Притом, что, как заметил Сергей Коняев, аптек на селе действительно не хватает.

Парламентарий вручил Владимиру Ивченко благодарственное письмо – от себя и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Бездетко: за отзывчивость, доброту, внимание и заботу о здоровье жителей села, личный вклад в открытие аптечного пункта на территории Войсковицкого поселения.

Первые покупатели новой аптеки наперебой благодарили депутата, главу администрации и руководителя компании «НАТС» – за то, что появилась, наконец, возможность приобретать лекарства рядом с домом.

…И тут же, пользуясь случаем, жители обратились уже со следующим вопросом: поселению нужен хороший строительно-хозяйственный магазин. Евгений Воронин поделился секретом: такой магазин запланирован. Большой, с богатым ассортиментом и удобным месторасположением.

Екатерина Дзюба