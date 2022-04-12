Новый мемориал на гатчинской земле

…В зале Гатчинского Дома культуры собрались бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей из всех районов Ленинградской области. На презентации присутствовали председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Евгений Барановский.

Бывших узников, ветеранов приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- Вы проводите большую работу по сохранению исторической памяти. Особенно это важно сейчас, когда наши воины в очередной раз отстаивают независимость нашей родины. В прошлом году было принято решение о строительстве мемориала в память всех жертв Великой Отечественной войны на гатчинской земле. И сегодня вы первыми увидите этот проект и услышите, что это за мемориал.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества, руководитель рабочей группы по созданию мемориала Николай Овсиенко рассказал, что идея родилась в 2020 году. Ее сформулировали председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Владимир Путин поддержал идею, а в 2021 году губернатор Александр Дрозденко предложил в качестве места для возведения этого мемориала Гатчинский район, вблизи деревни Дони.

Российское военно-историческое общество объявило международный конкурс на лучший проект памятника. Было подано 17 работ. Победил творческий союз: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

- Для всех нас большая честь представить этот проект именно вам, – признался Николай Павлович, обращаясь к бывшим узникам концлагерей. – Потому что сам по себе мемориал задумывался как очень проникновенный памятник, с надрывом – соответствующий той исторической эпохе. Мы знаем, что на Гатчинской земле погибло более 80 тысяч узников концлагерей. Здесь были лагеря, где детскую кровь фашисты использовали для донорства солдатам и офицерам вермахта. Этим преступлениям нет прощения и нет забвения.

Творческий совет Российского военно-исторического общества одобрил проект. Президиум Российской академии художеств высказал ряд замечаний. Нам предстоит огромная работа. Впереди – 400 дней ежедневной активной работы.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что это будет один из лучших военных мемориалов:

- Мы чтим память героев. Без вас – людей, которые все это пережили, у нас сегодня не было бы будущего. И нужно сохранить нашу историческую память. Ради этого мы строим памятники.

Авторы проекта – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин – провели презентацию будущего мемориала. Рассказывая о своей работе, авторы признались, что тема этого памятника оказалась для них очень сложной: «Когда мы стали искать в архивах, в интернете фотографии жертв геноцида, мы столкнулись со страшными кадрами. Эти фотографии произвели на нас колоссальное впечатление, буквально до слез, и с этим чувством горечи непросто было справиться».

Рабочее название проекта – «Вихрь войны». …Мирных людей закрутил вихрь войны – страданий, лишений. И все, кто будет приходить к памятнику, должны это почувствовать.

В центре композиции – стела высотой 40 метров. Рабочая группа выезжала на объект вместе с Владимиром Мединским и Сергеем Нарышкиным, ставили подъемный кран, чтобы визуально оценить эту высоту. Памятник должен быть хорошо заметен с проходящей рядом трассы Петербург – Псков. Стела окружена конусообразными стенами переменной высоты. Общая высота стен – 13 метров. На них – рельефные изображения людей, которых вот-вот расстреляют. Это женщины, дети, старики, все они беззащитны перед врагом.

Выше – образы уже погибших людей, расстрелянных. Вверху стены отделаны отражающим материалом – это небо. Все стены и стела исчерчены колючей проволокой, что показывает беспомощность людей. В стенах планируются ниши, куда посетители смогут ставить лампадки.

- Нам хотелось, чтобы памятник выражал боль и скорбь, – пояснили создатели проекта. – В центральной части – там, где стела, представлена группа – мать с двумя детьми. Это семья, которую ждет неминуемая гибель.

Комплекс будет включать павильон с мультимедийной экспозицией, где каждый сможет узнать историю геноцида на территории Советского Союза. Рядом планируется парк, технические здания, большая парковка.

По замыслу, мемориал «Вихрь войны» должен быть готов к 22 июня 2023 года.

Екатерина Дзюба