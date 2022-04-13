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Бронза гатчинских боксеров

С 5 по 10 апреля в городе Великие Луки Псковской области состоялось Первенство Северо-Западного Федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет (2008-2009 г.р.).

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях принимали участие 126 боксеров из 10 субъектов Российской Федерации, в том из Ленинградской области.

Спортсмены, представляющие Ленинградскую область, завоевали 12 медалей – одну золотую, три серебряных и 8 бронзовых. Золото – на счету Альберта Кобзева из Кингисеппа (категория до 50 кг), тренер Евгений Кобзев.

Две бронзовые медали завоевали гатчинские боксеры, воспитанники тренера Алексея Кочукова. Это Роман Суворов (категория до 48 кг) и Валерий Шрамко (категория до 80 кг).