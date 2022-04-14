Депутаты областного парламента – о жизни в условиях санкций

О поддержке экономики

Встречу открыл председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Он отметил, что справляться с вызовами сегодняшнего дня помогает опыт поддержки экономики, приобретенный за два года пандемии коронавируса, а также курс на импортозамещение, взятый с введением первых санкций против России с 2014 года, когда к территории страны присоединился Крым.

- Импортозамещение в условиях санкционного давления со стороны стран Запада не просто актуально, оно необходимо. Минпромторг 25 февраля 2022 года заявил о готовности России к отказу от продукции Запада и развитию отечественного производства, принят федеральный закон об импортозамещении. Это станет еще большим стимулом для развития всех отраслей российской экономики и Ленинградской области в том числе, - отметил Сергей Бебенин.

В Ленинградской области при губернаторе создан Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики Ленинградской области, в состав которого вошли три представителя областного парламента. На заседаниях штаба, которые проходят каждую пятницу, рассматривается план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона.

На сегодня в числе первоочередных мер - продление различных разрешений и квот для бизнеса, упрощение порядка градостроительных процедур, снижение нагрузки на малый бизнес, авансирование по муниципальным и государственным контрактам от 30 до 50%, упрощение согласования проведения ярмарок на муниципальном уровне, пересмотр критериев предоставления субсидий для малого бизнеса в части снижения требований для их получателей.

- Главная задача штаба - контролировать реальное воздействие санкций на Ленинградскую область, ее экономику, - подчеркнул спикер. – Проводится жесткий мониторинг во всех сферах. Например, непростая ситуация сложилась со школьным питанием, во многом – из-за спекуляций поставщиков, но быстро разобрались. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении стоимости бесплатного школьного обеда.

В свою очередь, председатель постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности Александр Русских отметил, что вопросы поддержки экономики обсуждались недавно на заседании Совета предпринимателей при Законодательном собрании. Все конструктивные предложения направлены в работу штаба. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сегодня открываются большие возможности для глобальной перезагрузки всей экономики. Вся информация о мерах поддержки бизнеса есть на сайте 813.ru.

Председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Василий Рыжков главной задачей аграрного сектора определил сохранение действующих предприятий и открытие новых хозяйств, а также оказание им всесторонней поддержки:

- Ленинградский агропром не вырастит бананы, но можно говорить о перспективах развития - от грибов и ягод до молока и мяса, - отметил депутат.

Что делается, чтобы не было дефицита лекарств

Заместитель председателя областного Законодательного собрания Татьяна Тюрина заострила внимание на лекарственном обеспечении.

- Когда мы говорим о возможном дефиците лекарств, мы понимаем, что это так же, как с продуктами питания и предметами первой необходимости – вопрос национальной безопасности. Что будет с лекарствами, волнует, конечно, всех. И прежде всего потому, что не менее 40% лекарственных средств, которые находятся в обороте, – это препараты импортного производства, - сказала Татьяна Тюрина.

Далее она рассказала о предпринимаемых мерах для того, чтобы избежать дефицита лекарств:

- Во-первых, практически все иностранные компании подтвердили, что продолжают поставки лекарств в нашу страну. Есть позиции, которые вызывают беспокойство, - они касаются, например, клеточной терапии при онкогематологических заболеваниях. Ситуацию с ними я отслеживаю и вижу, что предпринимаются все меры для сохранения этих видов лечения для наших больных.

Во-вторых, Минздрав поручил главным внештатным специалистам во всех регионах дать предложения по равноценной замене препаратов, если это понадобится. Это может быть замена на лекарства отечественного производства или из дружественных стран, имеющие в своей основе такое же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве (дженерики). Индия, например, является крупнейшим поставщиком дженериков в мире.

В-третьих, в нашем регионе весь необходимый запас лекарств закуплен еще в конце прошлого года. Да, есть проблемы с некоторыми препаратами, такими как L-тироксин, эутирокс. Они в большой мере связаны с ажиотажным спросом. Но отечественная компания Озон, которая также производит L-тироксин, заявила, что будет существенно увеличивать производство этого препарата.

Самое главное, чтобы продолжалась и расширялась локализация производства лекарственных препаратов в нашей стране, и чтобы это производство было не фасовочным с использованием импортного сырья, а представляло полный производственный цикл с синтезированием наших отечественных лекарственных субстанций.

Для этого немало было сделано в предыдущие годы. В Ленобласти, например, уже вторую площадку открыло предприятие «Северная звезда», там выпускают 50 наименований лекарств.

Сегодня обращаюсь к жителям с просьбой не закупать массово лекарства, потому что за последний месяц в среднем спрос в аптеках был превышен в 4 раза, а по ряду позиций - в 10 раз. А меры для того, чтобы все мы могли получать необходимые лекарственные препараты, предпринимаются.

О потенциале бюджета

Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин рассказал об изменениях в областном бюджете Ленинградской области на 2022 год, которые были внесены 30 марта. Так, доходы казны возросли на 6,8 млрд рублей (общий объем доходов составит 167,3 млрд рублей), в том числе 5 млрд рублей – это целевые поступления из федерального бюджета. Расходы выросли на 24,3 млрд рублей и составят в целом 188,1 млрд рублей. Что касается дефицита, он увеличился на 17,4 млрд рублей и достиг объема в 20,9 млрд рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса. Внесение этих корректировок, по словам депутата, не связано с экономическими санкциями, но принятый бюджет полностью сбалансирован и обеспечивает финансирование по всем национальным проектам и контрактам, которые предстоит заключать в 2022 году.

Председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев, продолжая разговор о бюджете региона на этот год, подчеркнул, что будут достраиваться только уже начатые объекты. А с учетом подорожания стройматериалов, оборудования и прочего правительство Ленобласти проводит активную скрупулезную работу по каждому объекту и контракту, с привлечением госэкспертизы. В случае необходимости увеличения ассигнований, например, по строительным объектам, будет предусматриваться прямое финансирование либо увеличение сроков реализации проекта. На заседании Оперативного штаба в рамках обсуждения этого вопроса рассматривались предложения в том числе по 50-процентному авансированию стройкомплекса. По мнению Андрея Лебедева, сейчас причин для паники нет, просто многие вышли из зоны комфорта, но и это временно.

На вопрос «Гатчинской правды» - не остановят ли принятые решения строительство школы в Гатчине в микрорайоне «Аэродром», начало которого запланировано как раз на 2022 год, но пока еще не стартовало, прозвучал ответ, что строительство школы начнется по графику. Не случайно расходы бюджета на строительство и выполнение адресной инвестиционной программы при корректировке бюджета были увеличены на 10 млрд рублей и достигли суммы в 27 млрд рублей.

Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Андрей Гардашников рассказал о проработке вопроса по введению новой меры социальной поддержки граждан, имеющих право на самостоятельную заготовку древесины для собственных нужд. Предлагается в качестве альтернативы предложить им так называемый лесной ваучер, стоимость которого пока рассчитывается, а также определяются категории получателей.

О поддержке СМИ

Председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев напомнил о ценности работы средств массовой информации и высокой ответственности, которая сегодня на них возложена:

- Иногда нам кажется, что важнее, сколько производится цемента, а оказывается, главное - то, что в голове у наших граждан. Сегодня очень важно психологическое состояние жителей региона, и создание созидательного фона - одна из первостепенных наших с вами задач.

В свою очередь, журналисты обратились к депутатам с просьбой о поддержке отрасли, которая сократилась на 10%, а это немалые 50 млн рублей.

- Для нашей отрасли это катастрофично, ведь у редакций нет запасов, - обратила внимание на проблему Галина Паламарчук. - Эта сумма критически важна и в связи с удорожанием типографских услуг.

Депутаты в ответ пообещали при корректировке бюджета учесть это пожелание.

Диалог на равных

От журналистов на встрече прозвучало немало вопросов. Татьяну Догадину (газета «Свирские огни») интересовала судьба школы приемных родителей в Свирьстройском ресурсном центре. Этот вопрос взял на карандаш депутат данного округа Сергей Бебенин.

Светлана Солоницына (ИЦ «Кириши») спросила, понес ли кто-то наказание за необоснованный рост цен и искусственный дефицит продуктов, которые наблюдались в марте. Ее заверили, что Федеральная антимонопольная служба работает по таким жалобам.

О ходе мусорной реформы заговорил Владимир Семенов (ТК «Теле-радио Тосно»).

- Проблем здесь хватает, но правительство региона решает их системно, - последовал ответ Андрея Гардашникова. - Муниципалитетам оказывается помощь в обустройстве мусорных площадок. В окончательных планах - полный переход на раздельный сбор мусора. В Ленинградской области определены две площадки для современных мусороперерабатывающих комплексов - во Всеволожском и Кингисеппcком районах.

Вопрос «Гатчинской правды» касался увеличения стоимости земельного сертификата для многодетных семей, которые предпочитают не стоять в очереди на получение бесплатного земельного участка. Этот вопрос очень актуален, в частности, для семей из Гатчинского района, где стоимость земли высока. Прозвучал ответ, что в 2022 году индексации земельного сертификата не предусмотрено, его стоимость пока остается прежней – 350 тысяч рублей. Но вопрос о возможной дифференциации стоимости сертификата в зависимости от района будет обсуждаться.

Продолжением семинара-встречи стало знакомство руководителей СМИ региона с гоночным комплексом «Игора - Драйв».

Елена Суралёва