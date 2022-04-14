Премия «Сделано в России» ждёт номинантов от Ленобласти

В этом году премия проходит уже в 11-й раз. Она призвана поддержать тех, кто развивает нашу страну и воплощает проекты, важные для жителей. В 2022 году учреждены 13 разноплановых номинаций: «Кино», «Мода и дизайн», «Наука и технологии», «Городская среда», «Этногастрономия», «Путешествия», «Театр», «Текст», «IT-проекты», «Музыка», «Общество», «Креативный пространства», «Большой бизнес». Предложения по важным и интересным проектам ждут и от жителей Ленинградской области.

«Предложить претендентов может любой человек — достаточно заполнить форму на сайте журнала «Сноб» или разместить пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ», - отметила глава медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян. Издание познакомит читателей с российскими идеями, проектами и людьми, которые видят в новых условиях возможность для развития.

Премия «Сделано в России» пройдет в три этапа: формирование лонг-листа (с 7 апреля до конца июня), отбор номинантов для шорт-листа (до конца сентября) и итоговое онлайн-голосование.