Свой юбилей Гатчинский район отпразднует в Сиверском

Очередное заседание постоянной комиссии по вопросам социальной политики районные депутаты провели в Сиверском поселении. Депутаты заслушали и обсудили проект исполнения бюджета, подробно остановившись на вопросах культуры. Председатель комиссии Вадим Кузько задал вопрос о подготовке к 95-й годовщине со дня образования Гатчинского района. Об итогах рабочего совещания, которое накануне прошло в администрации, депутатов проинформировала исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова.

- Уже принята концепция проведения праздника, определены коллективы, которые примут в нем участие, - сообщила Мария Титова. - Мероприятие будет проходить на нескольких площадках. В поселке Сиверский состоится открытие реконструированной торговой площади. Глава администрации Сиверского поселения обещает закончить этот объект вовремя. Торговую площадь будет украшать оригинальный арт-объект – водопад с горками. В открытии торговой площади примут участие делегации всех поселений Гатчинского района.

Программа праздника будет насыщенной. После открытия площади начнется карнавальное шествие. Праздничные колонны пройдут до реки Оредеж и спустятся к берегу, где будет стоять сцена. В программе - выступления творческих коллективов Гатчинского района, джазовых и оркестровых коллективов. Имена звездных артистов, которые украсят праздник, – пока в тайне. Завершить праздник планируют в 22 часа фейерверком.

- Идея праздника звучит так: «Гений места – место гению». На нашей земле проживало и проживает очень много выдающихся людей, которые много делают для нашей страны, Ленинградской области. Эта идея соответствует нашему ежегодному девизу: «Ценим прошлое – верим в будущее», - отметила Мария Титова.

Татьяна Можаева