Свой юбилей Гатчинский район отпразднует в Сиверском
День Гатчинского района пройдет в поселке Сиверский 5 августа. Об этом в ходе выездного заседания постоянной комиссии по вопросам социальной политики совета депутатов Гатчинского района сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова.
Очередное заседание постоянной комиссии по вопросам социальной политики районные депутаты провели в Сиверском поселении. Депутаты заслушали и обсудили проект исполнения бюджета, подробно остановившись на вопросах культуры. Председатель комиссии Вадим Кузько задал вопрос о подготовке к 95-й годовщине со дня образования Гатчинского района. Об итогах рабочего совещания, которое накануне прошло в администрации, депутатов проинформировала исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова.
- Уже принята концепция проведения праздника, определены коллективы, которые примут в нем участие, - сообщила Мария Титова. - Мероприятие будет проходить на нескольких площадках. В поселке Сиверский состоится открытие реконструированной торговой площади. Глава администрации Сиверского поселения обещает закончить этот объект вовремя. Торговую площадь будет украшать оригинальный арт-объект – водопад с горками. В открытии торговой площади примут участие делегации всех поселений Гатчинского района.
Программа праздника будет насыщенной. После открытия площади начнется карнавальное шествие. Праздничные колонны пройдут до реки Оредеж и спустятся к берегу, где будет стоять сцена. В программе - выступления творческих коллективов Гатчинского района, джазовых и оркестровых коллективов. Имена звездных артистов, которые украсят праздник, – пока в тайне. Завершить праздник планируют в 22 часа фейерверком.
- Идея праздника звучит так: «Гений места – место гению». На нашей земле проживало и проживает очень много выдающихся людей, которые много делают для нашей страны, Ленинградской области. Эта идея соответствует нашему ежегодному девизу: «Ценим прошлое – верим в будущее», - отметила Мария Титова.
Татьяна Можаева