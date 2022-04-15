Общественная палата расставляет приоритеты работы

Очередное заседание Общественной палаты Гатчинского района третьего созыва началось с торжественного вручения удостоверений его членам. В новом составе палата начала работу с конца прошлого года, но только сейчас удалось собраться всем вместе в очном формате. Многие из членов Общественной палаты третьего созыва уже знакомы гатчинцам благодаря активному участию в жизни города и района и организации социально-значимых мероприятий. Это краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, преподаватель Николай Жиганов, руководитель проекта «Крышечки ДоброТы» Инга Тюкавина, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, председатель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко и другие общественники.

Удостоверения членам палаты вручала председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина.

Своим решением Общественная палата изменила название одной из комиссий, прекратила полномочия одного из членов в связи с состоянием здоровья и ввела в состав новичка – ветерана боевых действий, кавалера ордена Мужества Юрия Чиликина.

В очередном заседании Общественной палаты Гатчинского района приняли участие заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Дмитрий Пуляевский и заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова.

На трехлетний цикл Общественной палатой Гатчинского района третьего созыва намечена конструктивная плодотворная работа. Уже утвержден перспективный план работы, намечены решения определенных жизненно важных вопросов. Общественники приступили к активной работе.

Специальная военная операция российских войск и новая политическая и социально-экономическая реальность, которая создается на наших глазах, ставят перед региональными и местными руководителями целый спектр новых задач. В ходе заседания Ольга Мясникова кратко обрисовала ситуацию в Гатчинском районе.

- Мы понимаем сложность современной ситуации, и на своих рабочих местах, поддерживая нашего президента, добросовестно исполняем свои обязанности. В Гатчинском районе создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, который работает для того, чтобы наш бизнес и экономика справилась с вызовами времени. Уверена, что мы с вами справимся, все будет достойно и хорошо. В Гатчинском районе также находятся беженцы. На сегодняшний момент - это 58 взрослых и детей. Большинство живут у родственников. Только семь из них обратились за помощью в размещении, и администрацией она была оказана. Пункт временного размещения находится в Гатчине. Людям оказывается всесторонняя помощь.

Ольга Мясникова предложила общественникам взять в поле зрения такую категорию жителей, как инвалиды детства, а также поддержала стремление начать работу в соцсетях, тем более что уже есть желающие, естественно, на общественных началах.

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Дмитрий Пуляевский поддержал инициативы коллег и вручил Почетную грамоту одному из самых опытных и активных членов Общественной палаты Гатчинского района Жанне Гриненко.

С информацией о работе комиссии по социальным вопросам в первом квартале 2022 года выступила член комиссии по социальной политике, делам ветеранов, патриотическому воспитанию, вопросам культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Людмила Голубева. Она рассказала о результатах мониторинга школьного питания, планах по совместной работе с администрациями школ и родительской общественностью и популяризации положительного опыта работы школьных столовых. Кроме того, на комиссии обсуждалась возможность льготного проезда школьников в электричках пригородного сообщения в каникулярное время. Этот вопрос будет выдвинут на заседание Общественной палаты Гатчинского района. Если комиссия получит поддержку, то в планах с этой инициативой обращаться в областную палату. Также в текущем году будет продолжена работа по проведению творческих конкурсов среди школьников.

Рассматривается серьезный и большой вопрос о повышении роли общеобразовательных учреждений в профилактике правонарушений учащихся школ. Сейчас члены комиссии изучают работу комиссии по делам несовершеннолетних. Рекомендации и предложения, возможно, будут сформулированы в ходе круглого стола.

Члены Общественной палаты Гатчинской района обсудили важность работы в социальных сетях, которые становятся серьезным информационным источником для многих жителей.

В этот же день прошел обучающий семинар, где с обзором аналогов заблокированных цифровых сервисов выступил член Молодежного правительства Ленинградской области, специалист по информационным технологиям Александр Гуков. Общественники с интересом прослушали лекцию: «SMM для Общественной палаты: как и о чем писать» в быстро меняющемся мире, чтобы быть интересным, нужным, понятным и доступным широкой аудитории.

Татьяна Можаева