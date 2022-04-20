Гатчинцы доставили медикаменты в Мариуполь

- За два дня неравнодушные горожане собрали почти 2 тонны лекарств, обезболивающих и перевязочных материалов и т.п., - рассказывают организаторы акции. - На коробках с гуманитарной помощью мы сделали надпись «От жителей г.Гатчины».

Благодарим: Винюкову Г.В., Ильину С.Ю., Павлову Т.А., Куликову Е.А., Михайлову С.Н., Халилову Л.Я., Людвикову Е.П., Гоголеву Т.В., Слепову Л.Н., Тулаеву Т.В., Брусенцеву Н.М., Романкову Т.Е., Брусенцеву Е.А., Макарову Л.М., Телегина И.В., Петрову А.Ф., Чекмареву О.В., Попову Л.Б., Кучуганова А.А., семьи Елуферьевых и Морослип, Ионникову И., Быкову Т.И., Могиленко Л.Т., Михайлову О.Ю., Калиничеву Ю.С., Осипову О.Н., Вячеславову Р.Д., Ермакову О.У., Иванову С.В., Дунскую В.Б., Ракову О.В., Быстрых Н.А., Петрову Г.А., Пугачеву О.А., Курочку В.А., Долгую Д.В., Сергачева В.Н., Нарвиш Г.Л., Филиппову Т.А., Ланцову М.Н., Гусеву И.А., Венникову С.Н., Баранову Е.А., Самусь Я.С., Вергун Е.В., Язон С.М., Федорову В.А., Цветкову А.Н., Корунову Т.А., сотрудников и клиентов фитнес-клуба «Lаdy club Beauty». А также тех гатчинцев, которые пожелали не афишировать свои фамилии.

Отдельная благодарность людям, предоставившим для перевозки грузовую машину и два джипа, и тем, кто, взяв отпуск на работе, повез гуманитарную помощь в Мариуполь, где в том числе сражаются наши земляки.

Мы хотим обратиться к директорам образовательных учреждений, в первую очередь, детских садов и школ, с просьбой о том, чтобы дети сделали рисунки и написали письма солдатам и офицерам, которые сегодня защищают нашу с вами мирную жизнь на подступах к России. Каждый из них – герой!

Мы уверены, что если мы будем собирать гуманитарную помощь в течение более длительного времени, то соберем не только медикаменты, но и все, в чем нуждаются люди на передовой. И в эти коробки обязательно вложим послания от детей и подпишем: «От жителей г. Гатчины», т.к. моральная поддержка тех, кто сегодня воюют, важна как никогда.

Мы открыли три пункта постоянного приема гуманитарной помощи, куда вы можете принести медикаменты, продукты питания и др. По мере накопления гуманитарная помощь будет незамедлительно направляться напрямую туда, где она нужнее всего.

Пункты приема:

- микрорайон Аэродром, рынок, магазин «У Татьяны»,

- площадь Варшавского вокзала, магазин «У Татьяны»,

- центр, ул. Красная, д.16А (во дворе ул. Соборной), офис турагентства «Монитор Лайн Вояж».

Спасибо всем неравнодушным гатчинцам! Следующая отправка гуманитарной помощи военным в зону боевых действий состоится 22 апреля.

По всем вопросам можно обращаться к инициативной группе:

- Татьяна Петровна Володенкова, тел +7- 906-249-75-66,

- Алла Валентиновна Дмитриева, тел. +7-911-019-58-99,

- Лариса Евгеньевна Конеченкова, тел. +7-911-715-2-715.