Автошкола ДОСААФ в Гатчине обновится

Глава региона побывал в автошколе ДОСААФ на Красноармейском проспекте. Осмотрев старое здание, Александр Юрьевич вынес вердикт о необходимости ремонта – и внутри, и снаружи: «Надо готовить проект реставрации. Отремонтируем фасад и кровлю».

Так как некоторые коридоры и помещения слишком узкие, может понадобиться перепланировка – снос перегородок. Это возможно. Председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, участвовавший в осмотре, подтвердил, что к категории объектов культурного наследия относится только внешний вид здания, внутри его можно переоборудовать.

Есть предложение разместить в здании, наряду с учениками автошколы ДОСААФ, волонтерскую организацию, которая сейчас арендует помещение. Как заметил Александр Дрозденко, это было бы логично – и практично.

Автошкола ДОСААФ славится тем, что здесь проходит подготовка молодежи призывного возраста. Так, ежегодно обучение на категории С и Е, которые востребованы для получения специальности во время службы в армии, проходит около 60 молодых людей со всей области.

После годового перерыва обновлённая школа восстанавливает ритм работы и уже в мае сюда придут обучаться около 30 призывников. В общей сложности единовременное количество учеников составляет около 100 на разные категории водительских прав.