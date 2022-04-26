Скоро открытие бассейна в Гатчине!

Сейчас прохожие могут наблюдать, как кипит работа на территории справа от здания бассейна. Бригада рабочих и техника заняты благоустройством – строятся прогулочные дорожки, формируются газоны, устанавливаются светильники и прочие обязательные элементы комфортной среды.

Плакаты на заборе информируют о наличии вакансий и продаже абонементов по выгодной цене.

Напомним, что этот бассейн частный. С его открытием расширяется петербургская сеть бассейнов «Атлантика», позиционирующих себя как бассейны для всей семьи.

Всю дополнительную информацию и контактные телефоны можно найти в Интернете. «Атлантика» имеет свой сайт и активна в соцсетях. Посетителям гатчинской «Атлантики» предлагают спортивный бассейн на 10 дорожек, оздоровительный и детский бассейны, современный фитнес-клуб, джакузи, сауну, хамам и прочие услуги для населения по улучшению здоровья и отдыха.

Татьяна Можаева