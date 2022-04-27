Новые пространства для туротрасли

Анна Максимова, руководитель частного учреждения музей «Деревня Псоедь», Лужский район:

«Наверняка эта мера вызовет интерес у бизнеса и представителей некоммерческих организаций из туристической сферы и даже у путешественников. Например, в нашем комплексе не хватает места для размещения групп, нам приходится делать однодневные туры, хотя мы уже готовы и к двухдневным. Сезон 2022 года в Ленинградской области будет насыщенным, ведь сейчас мало возможностей уехать за границу, а близость к Санкт-Петербургу делает однодневный отдых у нас более доступным».





Анна, менеджер по бронированию базы отдыха «Плотвичкина заводь», Приозерский район:

«Здорово, что такие проекты осуществляются и развиваются в нашей области. Уже заметно то, как увеличивается количество броней, ведь границы закрыты и люди готовы отдыхать в своих регионах».





Анна Черепанова, управляющая дома отдыха «Загородный клуб «Яркое 3*», посёлок Яркое:

«Я только за развитие инфраструктуры гостеприимства. Нам нужно развивать туризм в России, чтобы был большой выбор курортов и каждый мог найти отдых по душе, не выезжая из страны. Думаю, что это лето принесёт нам хороший сезон, горячий. Ждём гостей!».





Галия Насибуллина, хозяйка ресторана «Филосовия» и музея Совушек на территории комплекса отдыха «Северный склон», посёлок Токсово:

«Этот проект — отличная новость для всех, кто хотел бы расширяться, и мы не исключение. Было бы здорово дать большую территорию для наших совушек и масштабироваться как музей, особенно при такой колоссальной поддержке государства. Прогноз на 2022 год вполне оптимистичный, события в мире влияют на сферу туризма и люди всё чаще задумываются об отдыхе в России».





Андрей Бараев, хозяин гостевого дома «Озерки», Ленинградская область:

«Хорошая поддержка туристической отрасли в России. Единственное, хотелось бы, чтобы это распространялось и на жителей сельских городских поселений, у которых есть участки. На них можно строить гостевые дома и развивать свой бизнес. Возможно, в таком случае помогут кредиты под маленький процент в качестве финансовой поддержки. На лето ждём наплыв гостей, закрытые границы дают о себе знать, и это правильно — зачем везти деньги в недружественные страны, когда их можно оставить в России!».

Александра Родионова

Фото: Анна Максимова