Новые пространства для туротрасли
В Ленинградской области территории заброшенных детских лагерей и баз отдыха передадут под создание инфраструктуры гостеприимства. Такая мера позволит создать в районах новые рабочие места и условия для комфортного отдыха. «Ленинградская панорама» узнала, как такие меры поддержки оценивают представители индустрии. Мы также попросили экспертов дать свой прогноз на грядущий летний сезон.
Анна Максимова, руководитель частного учреждения музей «Деревня Псоедь», Лужский район:
«Наверняка эта мера вызовет интерес у бизнеса и представителей некоммерческих организаций из туристической сферы и даже у путешественников. Например, в нашем комплексе не хватает места для размещения групп, нам приходится делать однодневные туры, хотя мы уже готовы и к двухдневным. Сезон 2022 года в Ленинградской области будет насыщенным, ведь сейчас мало возможностей уехать за границу, а близость к Санкт-Петербургу делает однодневный отдых у нас более доступным».
Анна, менеджер по бронированию базы отдыха «Плотвичкина заводь», Приозерский район:
«Здорово, что такие проекты осуществляются и развиваются в нашей области. Уже заметно то, как увеличивается количество броней, ведь границы закрыты и люди готовы отдыхать в своих регионах».
Анна Черепанова, управляющая дома отдыха «Загородный клуб «Яркое 3*», посёлок Яркое:
«Я только за развитие инфраструктуры гостеприимства. Нам нужно развивать туризм в России, чтобы был большой выбор курортов и каждый мог найти отдых по душе, не выезжая из страны. Думаю, что это лето принесёт нам хороший сезон, горячий. Ждём гостей!».
Галия Насибуллина, хозяйка ресторана «Филосовия» и музея Совушек на территории комплекса отдыха «Северный склон», посёлок Токсово:
«Этот проект — отличная новость для всех, кто хотел бы расширяться, и мы не исключение. Было бы здорово дать большую территорию для наших совушек и масштабироваться как музей, особенно при такой колоссальной поддержке государства. Прогноз на 2022 год вполне оптимистичный, события в мире влияют на сферу туризма и люди всё чаще задумываются об отдыхе в России».
Андрей Бараев, хозяин гостевого дома «Озерки», Ленинградская область:
«Хорошая поддержка туристической отрасли в России. Единственное, хотелось бы, чтобы это распространялось и на жителей сельских городских поселений, у которых есть участки. На них можно строить гостевые дома и развивать свой бизнес. Возможно, в таком случае помогут кредиты под маленький процент в качестве финансовой поддержки. На лето ждём наплыв гостей, закрытые границы дают о себе знать, и это правильно — зачем везти деньги в недружественные страны, когда их можно оставить в России!».
Александра Родионова
Фото: Анна Максимова