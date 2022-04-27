Область работает!

В конце марта в социальных сетях стартовала масштабная акция о работе отечественных компаний под хештегом #МыРаботаем. Промышленники и аграрии Ленинградской области также приняли в ней участие.

О работе в непростых экономических условиях, новых проектах, обеспечении продовольствием, планах по имортозамещению, новой экспортной географии рассказали почти два десятка региональных предприятий, принявших участие в акции. Это агрофирма «Выборжец», птицефабрики «Синявинская» и «Роскар», селекционный центр рыбоводства в Ропше, молочный комбинат «Галактика», Гатчинский комбикормовый завод, «Акваферма», выращивающая осетров, и хлебозавод Кузьмоловский хлеб. Процесс производства и свою продукцию также показали «Завод высотных конструкций», предприятия по производству изоляционных материалов «Полифас» и «Кингспан» из Гатчинского района, производитель упаковки «ТрансПак», химическое производство «Аттика», завод «Тепловое оборудование» из Тосненского района, компания «ЕвроХим» и предприятие «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппского района.

«Сегодня наши промышленные предприятия перестраивают логистику, ищут новые рынки и новых поставщиков, но несмотря на все эти вызовы – продолжают работать. Помимо финансовой, законодательной, консультационной поддержки, которая сегодня реализуется на федеральном и региональном уровне, предприятиям также важно поддержать друг друга и своих сотрудников. Радует, что такая федеральная акция объединила промышленников и аграриев, которые составляют основу экономики региона и обеспечивают работой жителей Ленинградской области», – прокомментировала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.

Всего в России больше 1200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе. Акцию поддержал и Минпромторг России, поблагодарив всех, кто вопреки санкциям продолжает работу.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных отметил, что флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. Пользователи соцсетей могут понаблюдать за работой промышленных предприятий, мясокомбинатов, мукомольных и молочных заводов, тепличных хозяйств, рыбоводческих цехов, воспользовавшись хештегом #МыРаботаем.