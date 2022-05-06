Молодые ленинградцы отправляются на первый «Шум»

Форум посвящен развитию современных медиа. Участниками мероприятия станут 500 молодых людей из разных регионов России, которые активно развивают социальные сети, производят для них контент и создают авторские подкасты. В течение недели команды по 5 направлениям будут участвовать в практических кампусах и решать реальные задачи – создавать контент для видеоплатформ и социальных сетей, разрабатывать коммуникационные и PR-стратегии и многое другое.

Традиционно в рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодежи, участники которого смогут получить до 1,5 млн. рублей на поддержку своих социально значимых проектов в 15 номинациях.

Приём заявок на молодёжный образовательный форум «ШУМ» открыт до 20 мая включительно на платформе АИС «Молодежь России». Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте: https://vk.com/shum_forum.