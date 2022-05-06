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С 11 мая закроют для движения участок улицы К. Маркса в Гатчине

Сразу после праздников, 11 мая в 9.00, в Гатчине начнутся ремонтные работы на ул. Соборной, в связи с чем участок автомобильной дороги по ул. Карла Маркса от ул. Достоевского до ул. Радищева будет закрыт для движения транспорта до завершения работ (предположительно до 25 мая).

Рубрики:  Дороги

На время проведения ремонтных работы движение автобусов будет осуществляться следующим образом:

Маршрут № 100 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - г. Санкт-Петербург»:

- в прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова/ ул. Достоевского - ул. Чехова - ул. Радищева - пр. 25 Октября - далее по маршруту;

- в обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Чехова - Варшавский вокзал.

Маршрут № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»:

- в прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова - ул. Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту;

- в обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Леонова - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.

 По городским маршрутам №№ 7, 21, 22, 27, 29

- от Варшавского вокзала: ул. Карла Маркса - ул. Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту.

- в обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.

 По маршруту № 28:

- ул. Володарского (рынок) - ул. Радищева - пр. 25 Октября – по маршруту.

- в обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Достоевского- ул. Володарского.

По информации администрации Гатчинского района