С 11 мая закроют для движения участок улицы К. Маркса в Гатчине
Сразу после праздников, 11 мая в 9.00, в Гатчине начнутся ремонтные работы на ул. Соборной, в связи с чем участок автомобильной дороги по ул. Карла Маркса от ул. Достоевского до ул. Радищева будет закрыт для движения транспорта до завершения работ (предположительно до 25 мая).
На время проведения ремонтных работы движение автобусов будет осуществляться следующим образом:
Маршрут № 100 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - г. Санкт-Петербург»:
- в прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова/ ул. Достоевского - ул. Чехова - ул. Радищева - пр. 25 Октября - далее по маршруту;
- в обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Чехова - Варшавский вокзал.
Маршрут № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»:
- в прямом направлении: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса - ул. Леонова - ул. Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту;
- в обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Леонова - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.
По городским маршрутам №№ 7, 21, 22, 27, 29
- от Варшавского вокзала: ул. Карла Маркса - ул. Володарского - ул. Радищева - далее по маршруту.
- в обратном направлении: по маршруту - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.
По маршруту № 28:
- ул. Володарского (рынок) - ул. Радищева - пр. 25 Октября – по маршруту.
- в обратном направлении: по маршруту - пр. 25 Октября - ул. Радищева - ул. Урицкого - ул. Достоевского- ул. Володарского.
По информации администрации Гатчинского района