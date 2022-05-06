«Вместе жили, Родине служили острое перо и автомат...»

Организатором субботника выступил Комитет по печати Ленинградской области. Как рассказал председатель комитета Константин Визирякин, место для аллеи было выбрано неслучайно. Как известно, в этих местах в годы Великой Отечественной войны шли особенно кровопролитные бои, которые, в том числе, унесли жизни и работающих здесь военных корреспондентов.

Аллея памяти была заложена рядом со знаковым мемориалом — памятником сожженным во время войны деревням тосненской земли. Неподалеку от него расположились еще два памятных знака, посвященных советским танкистам и погибшим во время войны местным жителям.

Объем работы у участников субботника был достаточно велик, ведь планировалось не только высадить деревья, но и привести в порядок территорию вокруг памятных знаков. Журналисты распаковывали молодые деревца, бережно опускали их в землю, носили ведрами воду для полива из реки Тигода. Трудовой десант собирал прошлогоднюю листву и сухие ветки в сквере, освежал краску на памятнике сожженным деревням. После субботника журналистов ждала горячая гречневая каша с тушенкой из полевой кухни.

Найти в этом сквере Аллею памяти погибших журналистов будет несложно — рядом с ней установлена временная информационная табличка. На ней пока только три имени и три портрета. Это Фёдор Крашенинников, Лазарь Шапиро и Всеволод Багрицкий, сын знаменитого поэта Эдуарда Багрицкого, погибший как раз в окрестностях Любани.

Однако со временем здесь предполагается установить постоянный мемориальный знак, возможно, с именами журналистов, которые отдали свою жизнь в боях за ленинградскую землю. По словам Константина Визирякина, на сегодняшний день установлено как минимум тридцать имен погибших в годы войны журналистов региона. Однако реальный список погибших сотрудников печатных изданий и радио гораздо шире.

Работа по установлению этих имен и увековечиванию их памяти будет продолжаться, тем более что в редакциях многих ленинградских газет бережно хранят память о своих корреспондентах, воевавших на фронте. Так, в этот день приехавшие на субботник в Любань сотрудники газеты «Гатчинская правда» вспоминали своих коллег-фронтовиков. Среди них — Ефим Михайлович Гитман и Алексей Павлович Стручков, которые не вернулись с войны...

- Мы хотели бы, чтобы это место стало точкой притяжения не только для местных жителей, но и для наших коллег-журналистов, - подчеркнул Константин Визирякин.

Глава комитета печати пообещал, что закладкой Аллеи памяти дело не ограничится — ленинградские журналисты отныне будут здесь появляться регулярно, чтобы поддерживать территорию вокруг памятников в порядке и просто встречаться, отдавая дань памяти своим коллегам.

Юлия Лысанюк, фото автора