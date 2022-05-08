Встреча с краеведом

За время своей 40-летней краеведческой работы Андрей Вячеславович Бурлаков написал 37 книг и сотни публикаций по истории родного края. В своем большинстве это документальные книги о событиях Великой Отечественной войны и героях войны, связанных с Гатчиной и Гатчинским районом, об А.С. Пушкине и связанных с его именем местах Гатчинского района, о знаменитых земляках и достопримечательностях. Андрей Вячеславович является издателем и редактором краеведческого альманаха «Лукоморье».

На встрече автор рассказывал об истории создания некоторых книг, затронул вопрос патриотического воспитания молодежи, осветил проблему реставрации заброшенных усадеб в Гатчинском районе, а также важности сохранения наследия.

Все книги Андрея Вячеславовича основаны на изысканиях, достоверных рассказах очевидцев и участников событий, подкреплены ссылками на первоисточники.

На встрече были показаны отрывки из документального фильма, посвящённого 200-летию А.С. Пушкина, снятого в Суйде, Кобрино и Выре.

Мечта писателя - развитие туризма в Гатчинском районе. Для этого был написан и издан труд «История развития туризма в Гатчинском районе». Также автор провёл презентацию своей новой книги - путеводителя по южным окрестностям Гатчины, сделал авторские надписи с автографом.

У Андрея Вячеславовича много планов, один из которых - написание книги и создание фильма о Войсковицах.

Пожелаем этому неутомимому, неравнодушному человеку скорейшего исполнения всех его творческих задумок!

Светлана Кизрякова