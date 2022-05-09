Вячеслав Сивко - о героях, победе и Гатчине

Мемориальная доска открыта в Москве на доме, где жил флотоводец. В церемонии приняли участие представители Минобороны РФ, главкомата ВМФ, ветераны флота, родственники адмирала.

Владимир Афанасьевич Касатонов - советский военачальник, посвятил свою жизнь военно-морскому флоту, участвовал в боях во время Великой Отечественной войны. Также занимался укреплением боевой готовности флота и ключевыми вопросами испытания кораблей.

Звания Героя Советского Союза Владимир Касатонов был удостоен в 1966 году, когда в качестве старшего командира участвовал в первом в истории советского ВМФ подводном кругосветном походе атомных подводных лодок. Сын Владимира Афанасьевича, адмирал Игорь Касатонов, командовал Черноморским флотом (1991-1992 годы), а затем служил первым заместителем главкома ВМФ России. Династию Касатоновых сегодня продолжает внук Владимира Афанасьевича — вице-адмирал Владимир Львович Касатонов. Он служит заместителем главкома ВМФ России.

Мемориальную доску установили по инициативе межрегиональной общественной организации «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области». Как первый заместитель председателя правления организации, этим вопросом занимался наш земляк – выпускник Гатчинской школы №9, Герой России Вячеслав Сивко, ныне житель Москвы.

- Нашу инициативу поддержало правительство Москвы. Функционирует программа по увековечиванию памяти Героев Отечества, в рамках которой на тех домах, где жили герои, ежегодно устанавливаются мемориальные доски, - рассказывает Вячеслав Сивко. - Наша организация располагает базой данных о героях, к нам обращаются родственники и организации. Сформирован определенный список очередности, в соответствии с которым устанавливаются доски. Общим руководством занимается департамент культурного наследия. Мемориальную доску Владимиру Касатонову создавал авторский коллектив под руководством скульптора, заслуженного художника Российской Федерации Игоря Бурганова.

Открытие мемориальной доски проходило накануне Дня Победы. Вячеслав Сивко поздравил гатчинцев с праздником.

- В годы Великой Отечественной войны Гатчина очень сильно пострадала: город был разрушен, многие жители погибли. С этими событиями историческая память Гатчины - и трагическая, и героическая. Мы все помним подвиги легендарного танкиста Колобанова и других героев – Перегудова, Григорина, Киргетова, Мнацаканова... Я горжусь тем, что я гатчинец, и хочу пожелать всем землякам, чтобы они ценили то, что живут в городе воинской славы Гатчине. Я уверен, что Гатчину ждет большое будущее! Всем добра, мира, благополучия! – пожелал Вячеслав Сивко.

Татьяна Можаева