«Абилимпикс»: юные мастера к преодолениям готовы!

В Гатчинском районе «Абилимпикс» торжественно открылся в Сиверской школе-интернате «Школа жизни» с адаптивными образовательными программами. Участников чемпионата и экспертов приветствовала директор школы Валентина Юнина:

- Мы принимаем чемпионат «Абилимпикс» уже третий год, и с каждым годом участников все больше и больше, – отметила Валентина Владимировна. – Ребята начинают понимать, что нужно показывать свои трудовые достижения. Чем больше вы получите профессиональных навыков, тем легче будет вам идти по жизни. Независимо от призовых мест, вы все – уже победители. Потому что победили, прежде всего, себя, свою неуверенность и нерешительность. Вы доказали своим сверстникам, что вы лучшие, потому что участвуете в этом конкурсе.

В Сиверском соревновались ребята из школ-интернатов Луги, Киришей, Сиверского и Петергофа, а также из Лужского филиала ЛГУ им. Пушкина, Сланцевского индустриального техникума, Петербургского колледжа банковского дела и информационных систем и Сиверского техникума-интерната бухгалтеров.

В качестве экспертов в каждой компетенции выступили преподаватели и потенциальные работодатели – представители бизнеса. После торжественной части ребятам пожелали удачи и больших достижений, и конкурсанты разошлись по своим мастерским и аудиториям.

На базе Сиверской школы-интерната работало три площадки чемпионата, на которых соревновались швеи, портные и столяры. На выполнение работы давалось три-четыре часа, в зависимости от компетенции. Эксперты не принимали никакого участия – только наблюдали. Все возникающие проблемы участники должны были решать самостоятельно. По завершении процесса эксперты оценивали работу по всем параметрам.

В столярной мастерской «Школы жизни» работали шестеро конкурсантов. В их задачу входило изготовление деревянной рамки по чертежам, из заготовок. За дело взялись дружно, шумно и с напором. На первом этапе нескольким участникам пришлось заменить детали – начали делать выпил не в том направлении. Все потому, что поторопились. Испорченная деталь – штрафные баллы. Но, к счастью, ребята сами вовремя заметили свою ошибку и рамку «не запороли». За работой столяров внимательно следили эксперты. Главным экспертом компетенции «Столярное дело» выступил преподаватель Сиверской школы Станислав Тырса. От бизнеса присутствовал представитель давних друзей Сиверской школы – компании «Рубанков.нет».

В итоге в компетенции «Столярное дело» победил ученик сиверской «Школы жизни» Валерий Смирнов.

Швеи должны были сшить женскую блузу с цельнокройным рукавом. Образец – на манекене. Конкурсантки сели за машинки. Каждой выдали отрез хлопчатобумажной ткани, готовую выкройку и техническое задание, в котором есть описание – разработанная модель, детали кроя и последовательность обработки. Согласно этой последовательности, швея должна собрать и сшить блузу – от начала до конца. На это дается четыре часа.

Такое задание – полный аналог работы фабричной швеи, которая шьет готовый крой, собирает изделие и сшивает, ориентируясь на техническое задание. Швейные машинки – с электроприводом, максимально приближенные к профессиональному оборудованию, которое стоит на фабриках.

Эксперты оценивают качество обработки всех узлов блузы, общий внешний вид, соответствие техническим условиям и аккуратность работы. Готовое изделие должно выглядеть так, как будто сшито на фабрике.

Все эксперты – со швейным образованием: технологи, учителя технологии плюс представитель швейной мастерской, который потенциально может присмотреть себе кадры. Прошлогодние выпускницы Сиверской школы-интерната – победительницы «Абилимпикса» – уже работают в Гатчине в фирме «Леди Шарм».

Ученица 6-го класса Сиверской «Школы жизни» Ангелина Чечетова рассказала, что занимается шитьем второй год. Швейное дело ей нравится. Одежду себе она пока не шьет, но с машинкой управляется ловко. В школе на уроках шила постельное белье, прихватки, сейчас шьет блузку. Ничего сложного в задании чемпионата Ангелина не усмотрела и была уверена, что справится. Загадочный оверлок ее тоже не испугал: «Я работала на нем. Не сложно. Это для обработки краев», – пояснила юная швея. В своей компетенции Ангелина Чечетова заняла второе место.

Соревнования гончаров проходили в Мичуринском техникуме, плетением лозы мастера занимались в поселке Аннино – в «Балтийской лозе». В компетенции «Клининг» ребята соревновались на площадке Всеволожского «Мультицентра».

В общей сложности ученики сиверской «Школы жизни» вышли в победители в пяти компетенциях. Помимо победы в столярном деле, первое место среди портных завоевала Светлана Прокофьева. В лозоплетении победила Анастасия Веселова, в гончарном деле не было равных Павлу Крайнову. И первым в компетенции «Клининг» стал Максим Базнов.

На площадке Сиверского техникума-интерната бухгалтеров соревновались студенты в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». Победителем стал представитель принимающей стороны – студент Сиверского техникума Алексей Климовских.

Победители регионального этапа будут участвовать во всероссийском конкурсе. Тот, кто не займет первого места, может попробовать свои силы в чемпионате «Абилимпикс» на будущий год. А победителям открыта дорога в профессию.

Кстати, по итогам участия в VII региональном этапе чемпионата профессионального мастерства для лиц с инвалидностью ученики и учителя Сиверской школы-интерната заработали 2 миллиона 120 тысяч рублей.

Екатерина Дзюба