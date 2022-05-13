Будущий ФОК в Гатчине обрел крышу и стены
Новый спорткомплекс в Гатчине на улице Чехова обретает крышу и стены. На строительной площадке рабочие ведут монтаж кровельных панелей и стеновых сэндвич-панелей.
Рубрики: Спорт
Ждет своей очереди газобетон – вот-вот начнется активное возведение внутренних перегородок.
По проекту в ФОКе предусмотрен зал для спортивной гимнастики размером 30х18 метров, раздевалки, душевые, тренерские и кабинет врача.
До конца года основные строительные работы планируется завершить – также, как и в еще трех спорткомплексах в Каменногорске, Котельском и Сертолово. Все ФОКи возводят по программе «Спорт – норма жизни».
По информации комитета по строительству Ленинградской области
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.