Делаем ход конём

Воспитанники детсадовского шахматного кружка встретились за досками, чтобы определить сильнейшего гроссмейстера. Как рассказала воспитатель детского сада и руководитель кружка Ирина Ермаченкова, в турнире участвует 20 кружковцев, а всего шахматами в садике занимаются уже 49 ребят.

Помимо воспитанников старшей и подготовительных групп, в товарищеской игре турнира приняли участие прошлогодние выпускники детсада № 13 и шахматного кружка. Они выступали на самом первом шахматном турнире год назад, когда игра была посвящена Дню космонавтики.

Один из выпускников – Саша Островерхов, ныне первоклассник, признался: «Я мечтал с Лёней опять сыграть, потому что он очень круто играет». Леня Абрамов был не против.

Постоянный гость спортивных мероприятий в детском саду № 13 – депутат областного парламента Александр Русских отмечает:

- С таких малых лет дети приобщаются к спорту, и это очень важно. Будь то шахматы, бадминтон, плавание или другие виды – как только человек с самого детства окунается в спортивную атмосферу, он через жизнь проходит уже более уверенным, более собранным.

В двух турах по пять минут ребята удивляли жюри многоходовыми комбинациями и нестандартными решениями шахматных партий. Турнир показал высокий уровень подготовки детей, а главное, их увлеченность шахматами. Все участники были награждены памятными медалями и подарками.

Андрей Соколов