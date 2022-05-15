О семейных традициях народов России рассказывает Президентская библиотека

В Год культурного наследия народов России Президентская библиотека предлагает ознакомиться с разнообразными семейными традициями нашей многонациональной страны. На портале библиотеки размещен цикл радиопередач «Сборная России», который был подготовлен историком Сергеем Цветковым и посвящен многообразию культурных особенностей народов, населяющих Россию.

Например, у вепсов до 30-х годов XIX века были распространены большие семьи, включающие 3-4 поколения, это около 30 человек. Главой семьи был дед или отец. После смерти главы семьи власть переходила к брату или старшему сыну. Жена хозяина руководила женщинами, которые были заняты в домашнем хозяйстве. Положение невесток было незавидным. Они должны были во всем подчиняться не только мужу, но и свекру со свекровью. Внебрачный ребенок пользовался в семье такими же правами, что и родившийся в браке, но со стороны соседей, общины, появление такого ребенка осуждалось. В наши дни вепсы живут семьями в 2-3 поколения, и, как подчеркивает автор выпуска, посвященного вепсам, «многодетность у них не принята».

Из поколения в поколение в чеченских семьях передаются общие ценности, объединённые в понятие «Нохчалла». Это такой кодекс чести, обязывающий, например, проявлять уважение к любому человеку; он внушается детям с ранних лет. Также Нохчалла, – рассказывается в разделе радиоцикла «Чеченцы. Национальный характер и традиции», – это неприятие любого принуждения, чеченцы ценят дух свободы. Это и особое почитание женщины, которая видится прежде всего хранительницей домашнего очага. И самым страшным проклятием у этого народа считаются слова «Чтобы огонь погас в твоем очаге!». Чеченец никогда не пустит жену вперед себя, так как ее надо оберегать.

В чувашских семьях в старину говорили, что «хлеба у Бога каждый просит на своем языке». Чуваши миролюбивы и терпимы. Для них очень много значат родственные связи, родню зовут на любое торжество. Как пели в гостевых песнях «Нет никого лучше наших родственников». Свадебные церемонии, отмечается в разделе «Чуваши», до сих пор очень регламентированы. Случайных гостей там не встретишь, только приглашенные родственники. А разводятся чуваши намного реже, чем представители других народов. По традиции в чувашских семьях прививают детям подчеркнутое уважение к родителям, о чем также поется во многих народных песнях.

В жизни кабардинцев, рассказывается в одноименном разделе, важную роль играет «Адыгэ хабзэ» – устоявшийся свод норм и правил поведения. Одно из его главных правил – почитание старейших, старики здесь – самые уважаемые люди, которым оказывают подчеркнутые знаки внимания, им никогда не возражают, а младшие никогда не перебивают старших. Наравне с почитанием старейших в кабардинских семьях очень развито гостеприимство, гостю отводят лучшую комнату в доме, ее украшают оружием, коврами, богатой посудой. И если гостю понравилась какая-то вещь, ее незамедлительно подарят. Также у кабардинцев считается, что свадьба должна быть один раз в жизни. В народе говорят: «Жену творит муж, мужа творит жена» или «Первая жена тебе жена, второй жене – ты жена»…

При создании семьи ханты традиционно придавали понятию «красота» непривычное значение. Для них понятие «красивая женщина» означало «красиво одетая женщина». Если она красиво одета, значит – рукодельница, работящая и неболтливая, так было принято считать в народе. При выборе невесты для сына не обращали внимания на возраст и красоту девушки, а смотрели на ее трудолюбие. Да и сейчас, как говорится в разделе «Ханты», здесь прежде всего обращают внимание на здоровье женщины и умение обращаться с иголкой и лишь в последнюю очередь – на привлекательность. Физической красоте будущего мужа уделяется еще меньше внимания, он оценивается по своему общественному положению, которое опять-таки определяется по одежде.

Русскую культуру от истоков до наших дней пронизывает осознание равноправия всех наших народов. Идея общности выявилась уже в ранних литературных творениях, например, в «Слове о законе и благодати» первого русского митрополита Иллариона. В этом произведении, написанном в XI веке, смысл божественной благодати объясняется в духе равноправия всех народов, равноправных создателей русской государственности и цивилизации.

Особенностям, традициям и культуре регионов России посвящены тематические коллекции, которые в открытом доступе представлены на портале Президентской библиотеки.





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