За превышение скорости - штраф

Четверо водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/час. За такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Еще четверо разогнались в неположенном месте больше – превысили установленную скорость движения более чем на 40, но менее 60 км/час, за что теперь им грозит административный штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.

Еще один лихач и вовсе может лишиться прав – он превысил скорость более чем на 60 кв/ч, за что предусмотрен административный штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Двое нарушителей попались за нарушение скоростного режима повторно (превысив скорость более чем на 40 км/ч), и теперь им грозит штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.