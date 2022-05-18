«Золотой ключ» – 25 лет на эстраде

Конкурс, организованный администрацией Гатчинского района и Войсковицкой школой искусств, проходил 14 мая в концертном зале Центра культуры и спорта Войсковиц. На юбилейный «Золотой ключ» собралось больше 300 гостей, в том числе 86 конкурсантов: 12 ансамблей, девять дуэтов и 65 солистов. За победу боролись исполнители в возрасте от 6 до 25 лет из Гатчинского, Кировского, Киришского, Сланцевского и Тосненского районов, а также из Санкт-Петербурга.

Директор и идейный вдохновитель конкурса – руководитель Войсковицкой школы искусств Александр Крушельницкий. Оценивало исполнителей высокопрофессиональное жюри в неизменном составе: член Союза композиторов России, художественный руководитель гатчинской хоровой школы «Апрель» Виктор Огороднов, композитор, певец и продюсер из Петербурга, руководитель школьных рок-студий Игорь Войханский.

На протяжении двух десятилетий председателем жюри конкурса является заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, певец, профессор РГПУ им. Герцена Альберт Асадуллин. По словам «российского Орфея», за двадцать лет исполнительский уровень детей, участвующих в конкурсе, значительно вырос:

- Это естественное явление, – считает Альберт Асадуллин. – За редким исключением, на конкурсе выступают воспитанники одних и тех же педагогов, мастерство которых год от года растет, и дети достигают все лучших и лучших результатов.

По мнению профессора, эстрадная песня нисколько не мешает обучению классическому пению:

- Музыка – это бриллиант со множеством граней: тут джаз, тут флок, тут классика, тут эстрада. Поэтому мои студенты поют и классику, и рок, и народную музыку. Это все только обогащает начинающего исполнителя. А «Золотой ключ» – конкурс очень высокого уровня.

Альберт Асадуллин признался, что судить детей-исполнителей сложно – легче выдержать два сольных концерта.

…Выступления участников проходили целый день, в два этапа, после каждого было подведение итогов. Завершился «Золотой ключ» гала-концертом и, конечно, награждением призеров и победителей.

В этом году впервые, после долгого обсуждения, учитывая высочайший исполнительский уровень конкурсантов и в честь юбилея конкурса, жюри решило присудить сразу три Гран-при. На гала-концерте председатель жюри Альберт Асадуллин вручил главные награды конкурса.

Среди сольных исполнителей обладателем диплома и кубка Гран-при стала ученица шестого класса вокала Войсковицкой школы искусств тринадцатилетняя Ксения Анисимова, воспитанница преподавателя Ирины Лыженковой. Ксения исполнила a`capella старинную украинскую песню «Ой, у вишневом у саду». Своим проникновенным пением она сумела покорить не только сердца многочисленных слушателей, но и председателя жюри, маэстро Альберта Асадуллина. Ксения – стипендиат комитета по культуре и туризму Ленинградской области, неоднократный обладатель Гран-при международных конкурсов. Победой в конкурсе «Золотой ключ» она ещё раз подтвердила свой высокий исполнительский уровень.

Два других Гран-при уехали в Сланцы – призы забрали ученики преподавателя Марины Фербей из Сланцевской детской музыкальной школы. Дуэт Владиславы Ряни и Лауры Семеновой завоевал главный приз в номинации «Дуэт, трио». Девушки трогательно исполнили песню Е. Анисимова на слова Н. Палькина «На тропинке».

Среди ансамблей диплом и кубок Гран-при получил детский вокальный ансамбль «NEW-тон» из Сланцевской ДМШ. Смешанный состав ансамбля очень артистично исполнил «Военное попурри» на тему военных песен советских композиторов М. Блантера, Б. Мокроусова, В. Шаинского, А. Новикова, В. Соловьева-Седого, И. Дунаевского.

Все конкурсанты получили заслуженные награды, дипломы и кубки лауреатов и дипломантов «Золотого ключа».

Екатерина Дзюба

Фото Николая Гатко