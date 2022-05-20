А вот кому долговременную огневую точку по сходной цене?

…Корпикюля – тупиковая деревня в стороне от больших дорог. Здесь тихо, и на первый взгляд, спокойно. Если же взглянуть пристальнее, то выясняется, что жителям негде пасти скот и заготавливать сено – деревенское пастбище больше деревне не принадлежит. А рядом Старогатчинский лес, который поделили между арендаторами в обход сельчан – без объявления аукциона.

По словам местных жителей, лес несколько раз переходил из рук в руки, пока не стал собственностью Российской Федерации, а потом оказался в частном владении.

Председатель общественного совета деревни Наталья Сергеева говорит:

- Жители пришли к выводу, что заинтересованные лица пользуются несоответствием между генпланом территории и Правилами землепользования и застройки – ПЗЗ. По генплану это сельхозугодья – особо ценные пахотные земли, их запрещено застраивать или делить. А согласно ПЗЗ, это земли сельхозназначения. Их уже можно использовать, например, под садоводства и, соответственно, делить.

В итоге, как говорят активисты, болотная часть уже поделена на 70 участков, к которым, кстати, нет отдельных подъездных путей. Видимо, подъезд планируется через Корпикюлю, и жители деревни успели ощутить это на себе.

- Мы – зона сложившейся исторической застройки. По всем строительным нормативным документам, при организации новых объектов, освоении земель зону сложившейся исторической застройки трогать нельзя. Новые путепроводы должны идти за ее пределами, территории должны осваиваться комплексно, – считает председатель территориального общественного само-

управления «Старая Корпикюля» Анна Александрова. – Но проще использовать то, что есть. В прошлом году по деревне стали курсировать груженые КАМАЗы. Разбили деревенские проезды, созданные столетие назад для прохода гужевого транспорта и проходящие рядом с домами 1917 года постройки. Ремонтировать проезды никто не стал.

По словам активистов деревни, лес стоит на болоте. Это болото питает все подземные источники и местные колодцы, из этого болота вытекают речки Славянка и Черная, которые, в свою очередь, питают пруды и озера Пушкина и Павловска. Как раз тот участок, из которого берут начало Черная и Славянка, оказался в аренде у частного лица. Что собираются арендаторы делать на болоте, непонятно. Лес раздроблен на фрагменты, каждый – в частных руках.

…О том, что аукцион состоялся, и у леса появились арендаторы, жители Корпикюли узнали постфактум. Как говорят члены общественного совета, им неоднократно отвечали в Росимуществе, что они могут поучаствовать в аукционе, и люди ждали объявления в «Гатчинской правде», чтобы принять участие. Но этого не произошло. Аукцион прошел без официального объявления. Тихо. Сельчане получили информацию, когда дело было сделано: за 0,15 кадастровой стоимости лес отдали в аренду. Почти 400 га Старогатчинского леса ушли в чужие руки – за 150 тысяч рублей в год.

- За такие деньги жители Корпикюли сами бы взяли лес в аренду, а потом выкупили его для Российской Федерации, – говорит Наталья Сергеева. – Мы же неоднократно звонили на прямую линию губернатору по поводу сохранения леса, и он обещал разобраться, обращались по поводу аукциона, а потом узнали, что Росимущество сдало лес в аренду двум частникам: участки по 360 га и 20 га. В том числе маяк военного аэродрома. Один из этих арендаторов, про которого все слышали, но никто не видел, якобы разводит крупный рогатый скот в поселке Лукаши. Но ни одной коровы в Лукашах замечено не было.

Притом местные жители совершенно не против, чтобы лес эксплуатировался в качестве леса, чтоб его продавали на дрова селянам – лес стареет, нужны санитарные рубки. Но сохранится ли вообще эта зеленая полоса на границе с мегаполисом?

…Непонятна и судьба деревенского пастбища. На площади около 5,5 га деревенские жители испокон века пасли скот и заготавливали сено. Земля считалась общей – и ничьей. Но когда люди обратились к общественному совету деревни, чтобы пастбище официально закрепили за Корпикюлей, возникло препятствие: у пастбища, откуда ни возьмись, объявился хозяин. Пришлось звонить на прямую линию губернатору. Александр Дрозденко заявил, что немедленно даст поручение выяснить, кому принадлежат земли в районе Корпикюли. Где паи выделены, где не выделены, и т.д. «В любом случае, мы возьмем этот вопрос под контроль», – заверил глава региона.

Приближается сезон выпаса, а там и сенокос…

Корпикюля – вотчина активных крестьян. Это не сонная глубинка с маргинальным уклоном, не дачная идиллия бань и шашлыков – здесь живут те, кто хочет заниматься сельским хозяйством и развивать российскую деревню. Как бы пафосно это ни звучало. Обрабатывать землю, выращивать овощи, разводить скотину… Где?

- Даже если завести десяток коз, пасти их негде, – говорит председатель ТОС «Старая Корпикюля» Анна Александрова. – Они не могут пастись вдоль дороги. Поля принадлежат колхозу «Красная славянка» и «Дикой Деревне» – конюшне. Пастбище – неизвестно кому. Сейчас уже даже на кроликов травы не накосить. Людям обидно – и за себя, и за землю.

Активисты деревни пытаются ее благоустроить. Вручную докопали за трактором дренажные канавы вдоль двух основных внутридеревенских проездов. Проводят субботники. За полуразрушенным деревенским клубом планируют создать Аллею-сад памяти – рядом стоит памятник культурного наследия времен Великой Отечественной войны – дот. Но этот дот и пятиметровая охранная зона вокруг него, согласно публичной кадастровой карте, являются частной собственностью с мая 2020 года.

По рассказам местных жителей, последние полвека на этой территории находились деревенские погреба и свалка мусора – они и сейчас тут. Участок запущенный, заросший, с явными признаками отсутствия хозяина. Однако в январе 2020 года на сайте купли-продажи недвижимости появилось объявление о продаже участка: 11 соток, для ИЖС «…в тихой финской деревне, с капитальным строением дот времен ВОВ». В объявлении значилось, что «капитальное железобетонное строение можно использовать как склад (внутри прохладно и летом) или бомбоубежище». Продавался участок с дотом за 1 млн 200 тысяч рублей.

Да, сейчас там прохладно. Жарко было летом 1941-го.

Объявление провисело на сайте полгода, а потом было снято – дот купили. Новоиспеченный хозяин, видимо, попытался использовать долговременную огневую точку в качестве хранилища: амбразура старого фортификационного сооружения теперь заложена современной кирпичной кладкой.

Жители Корпикюли все-таки начали расчистку участка рядом с дотом – для будущей Аллеи славы. И накануне Дня Победы провели субботник на территории двух других дотов, с которыми тоже не всё слава богу.

Один из них стоит непосредственно в деревне. В 2019 году областной комитет по культуре издал приказ об установлении границ территории предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-дот, сооруженный на рубеже обороны подступов к Ленинграду в 1941 году» по адресу: деревня Корпикюля, Пудомягское сельское поселение Гатчинского района. Памятник был принят на государственную охрану решением обкома еще в 1988 году.

Дот облагорожен, внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Но ни на публичной кадастровой карте, ни на генеральном градостроительном плане, ни в Правилах землепользования и застройки его …нет.

Как-то вот не повезло Корпикюле с кадастровыми инженерами, что ли.

И есть еще третий дот. Он стоит чуть севернее деревни. Там в июне прошлого года разбился вертолет Росгвардии. На доте – мемориальная доска погибшим летчикам, красная звезда, цветы. Но сам дот, как говорят местные жители, давно попал в частные руки, а с 2020 года является собственностью ООО «Дикая Деревня» и тоже ни на одной карте не значится. Так что по документам в Корпикюле – всего один памятник культурного наследия. Да и тот – частный склад.

И таких запутанных земельных историй, как говорят активисты, в деревне много. Таинственные собственники, мифические фермеры, негласные аукционы. Может, все потому, что, по мнению посторонних, Корпикюля – «тихая финская деревня», где можно делать, что угодно – тихой сапой…

Екатерина Дзюба