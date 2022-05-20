Игорь Шинкар: «Самое ценное для меня — белый лист»

Представляя Игоря Шинкара гостям вернисажа, искусствовед Елена Айдынян отметила многогранность его таланта: «Это художник, литератор, дизайнер, человек очень активный, который постоянно придумывает самые невероятные проекты на стыке совершенно разных видов искусств и деятельности».

Но и как художник Игорь Шинкар очень многогранен и работает в самых разных направлениях. Тем не менее, объединение их в одном выставочном пространстве выглядит очень органично.

- Я пытался собрать здесь работы, вызванные вопросами, на которые я не мог не отозваться, - говорит Игорь Шинкар. - Можно сказать, что почти все они обращены к вечности. Вообще, у меня вопроса темы нет, вопрос, скорее, касается времени - мне важно успеть все сделать.

Абстрактная живопись, пластическая скульптура, выполненные тушью карикатуры не противоречат друг другу, поскольку их связывает жгучий интерес автора к личности человека с его мыслями, чувствами, желаниями, страстями и устремлениями. Мы живем в эпоху, необычайно богатую на самые разные события. Но, как считает Игорь Шинкар, важно не само событие, а то, как человек из него выходит, как осмысляет его и какие выводы делает для себя.

Чтобы раскрыть волнующие его образы с точки зрения философии, художник прибегает к геометрии и цвету.

- Квадрат и круг — это гуманитарные начала, - говорит Игорь Шинкар. - Для меня важен круг. У Творца все создано по круговому принципу, все у нас идет по кругу — каждый год, каждая неделя, каждый день. Цивилизация пытается все сделать «квадратным», комфортным, удобным...

Синий и белый — ключевые цвета выставки. Каждый из них важен для автора. Так, например, белый цвет символизирует чистоту, надежду, синий – свободу.

- Самое ценное для меня — это белый лист, - говорит Игорь Шинкар. - Белый лист для художника — это всегда перспектива что-то сделать. Очень не хочется испортить белый лист...

Одна из работ представляет собой простой синий квадрат и так и называется - «Свобода». На самом деле синий цвет на этой картине совсем не так прост. Он состоит из нескольких цветов разного оттенка, которые, взаимодействуя друг с другом, создают особую динамику внутри полотна.

Но Игорь Шинкар — еще и художник слова, которое выполняет важную роль в его творчестве. Он любит играть со смыслами и образами, активно вовлекая в эту игру и зрителя. Каждая из работ — это всегда повод к созерцанию и размышлению одновременно. При этом автор дает зрителю свободу выбора в интерпретации образов, предлагая и свое собственное видение, выраженное в названии работы или серии работ.

На выставке в галерее ЦИТ представлены живописные полотна в абстрактном авангардном стиле из серий «Притяжение круга», «Геометрия отношений», «Миры». Эти серии автор объединил в один цикл - «Цивилизация». Каждая из работ цикла выступает и как самостоятельная единица, и как часть единого целого.

Центральная работа выставки называется просто - «Двадцать». Это концептуальное полотно было создано специально для саммита Большой двадцатки (G20), проходившего в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года. Она относится к серии «Геометрия отношений» и представляет собой двадцать соединенных квадратных полотен, каждое из которых - самостоятельная работа размером 33 х 33 см.

Внимание привлекает и ряд скульптурных композиций под названием «Парад желаний», каждая из которых обозначает то или иное чувство или человеческое качество. Одна из самых необычных работ из гофрокартона — динамичная скульптура «Ловец снов».

Игорь Шинкар — еще и замечательный карикатурист. На выставке можно увидеть несколько таких его работ, выполненных тушью. И снова у художника на первом плане человек. В своих карикатурах он довольно остро высмеивает не только особенности человеческого характера, но и человеческие черты, обусловленные так называемым духом времени.

Визуально все работы на выставке связывает фундаментальная фигура — уже знакомый гатчинцам белый жираф.

Выставка работ Игоря Шинкара «2020: до и после» будет работать в Центре информационных технологий Гатчины до 30 июня. Адрес: Гатчина, ул. Рощинская, д. 8.

Юлия Лысанюк