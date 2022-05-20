Май. Труд. Профсоюз

- Какова цель современного профсоюза?

- Как и 100 лет назад основной целью профсоюзной организация является защита социально-трудовых прав и представление интересов трудящихся. И сегодня – это единственная общественная организация, которая имеет законодательные права на деле представлять интересы и защищать права работников.

Первичная профсоюзная организация МУП «Тепловые сети» города Гатчины включена в межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленобласти. В этот профсоюз также входит много крупных предприятий отрасли – ГУП «Водоканал СПб», МУП ЖКХ г. Гатчины, ГУП «ТЭК СПб», Горэлектротранс и другие. Межрегиональный профсоюз объединяет и направляет нашу работу, помогает в решении наших проблем, особо острые вопросы ставит на рассмотрение перед правительством и работодателями, решает организационные вопросы.

- Светлана Анатольевна, вы уже год, как профсоюзный лидер. А давно ли вы работаете на предприятии?

- Я пришла на «Тепловые сети» в 1997 году, окончив Политехнический институт по специальности «Тепловые электрические установки и атомные станции». Сейчас работаю инженером-химиком в тепловом районе №3 – это котельная №10 в микрорайоне Мариенбург. До меня председателем профсоюза была Валентина Ивановна Толокан. Своей энергией она сначала побудила меня вступить в профсоюз, а затем возглавить его. И теперь я несу флаг профсоюзного движения. У меня появились соратники: инициативные и ответственные члены профсоюза. А в этом году я впервые выступила на отчетном собрании.

- В профсоюзе «Тепловых сетей» 125 человек - серьезная цифра.

– Это небольшой процент, потому что на предприятии работает 404 человека. Наша цель, чтобы членов профсоюзной организации было больше. И мы над этим работаем. Очень бы хотелось, чтобы в профсоюз шла молодежь. Недавно на предприятие пришла 18-летняя сотрудница и сразу вступила в профсоюзную организацию. Это радует.

- «Тепловые сети» - это котельные, километры сетей, тепло и горячая вода. Но мы мало знаем о профсоюзной жизни предприятия. Как прошел 2021 год?

- Жизнь в профсоюзе - не просто дом-работа, а возможность проявить себя. Считаю, для людей важно, чтобы их работа была оценена не только непосредственно в коллективе предприятия, но и на более высоком уровне. Профсоюз помогает продвижению в профессиональной деятельности, в том числе через участие в конкурсах профессионального мастерства. Сотрудник не только растет в глазах своих коллег, руководства, но и получает хорошую премию.

Конкурс «Лучший по профессии» проводит наш Межрегиональный профсоюз. В марте этого года слесарь МУП «Тепловые сети» Андрей Комаров занял первое место, а электромонтер Владимир Береснев - четвертое. Учитывая высокий уровень конкурса, это очень хороший результат.

- Как говорится, не хлебом единым...

- Это так. Профсоюз позволят сплотиться и реализовать себя, например, в творчестве. Когда нас пригласили во Дворец труда участвовать в конкурсе художественной самодеятельности профсоюзных организаций, мы сначала сомневались. Но все-таки согласились выступить в танцевальной номинации. Сформировалась танцевальная пара Ольга Федорова и Владимир Цветков. Интересно, что раньше они вместе не танцевали, работают в разных подразделениях. Техник Ольга Федорова с одного теплового района, сварщик Владимир Цветков с другого. Они решили исполнять латиноамериканский танец. Тренировались после работы в зале офиса «Тепловых сетей». И в результате стали победителями.

Второй конкурсный танец – индийский. С ним выступала оператор котельной Оксана Полячук. Ее яркий номер был очень хорошо встречен зрителями и тоже принес победу. Так неожиданно для всех мы получили два первых места в одной танцевальной номинации. Наша профсоюзная команда ликовала!

Поддерживая конкурсантов из зала, мы увидели, как много талантливых людей работает в организациях жизнеобеспечения. На сцене исполнялись арии из опер, авторские песни, прекрасно декламировались стихи. Председатель межрегионального профсоюза Нина Алексеевна Леонтьева отметила, что наши номера достойны выступления в БКЗ «Октябрьский», где обычно проходит День ЖКХ.

Мы объединяем людей по интересам, а они разнообразны. Впервые выступили на Спартакиаде межрегионального профсоюза в спорткомплексе Университета путей сообщения. Почему не участвовали раньше? Думаю, не верили в собственные силы. Для начала решили собрать команду по плаванию и поставили задачу проплыть, кто как сможет. Выставили шесть человек. Соперники были очень серьезные. Казалось, что соревнуется сборная страны. Мы очень старались и заняли пятое командное место, а Павел Баженов завоевал третье место в личном зачете.

- Какую еще помощь оказывает профсоюз? В какой форме выражаются поощрения за безупречный труд?

- К Дню энергетика награждаем грамотами, на юбилей - единовременными выплатами. По коллективному договору предприятие поздравляет только с 50-летием и выходом на пенсию. Но у каждого человека есть маленькие юбилеи, когда приятно получать поздравления. Мы стараемся поздравить и поощрить небольшими подарками всех членов профсоюза.

По традиции, дети всех членов профсоюза получают новогодние подарки. А до пандемии это были еще елки и спектакли. Также оказываем материальную помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию. А в эпидемию коронавируса, по предложению межрегионального профсоюза, выделяли материальную помощь переболевшим в тяжелой форме.

Чествуем и за юбилейный стаж работы на нашем предприятии. Некоторые члены профсоюза, которых мы награждаем, с удивлением сами узнают, что отработали на предприятии 10-20-30 лет. Мы делаем акценты на таких событиях – это хорошо во всех смыслах.

В прошлом году профсоюзная организация ходатайствовала о премировании Людмилы Ивановны Мининой. Она пришла на предприятие сразу после техникума и добросовестно отработала 40 лет. Администрация предприятия во главе с нашим директором Алексеем Александровичем Тахтай поддержала нас и премировала ее турпутевкой по «Золотому кольцу». В июне она уже отправится в поездку.

Люди видят, что многолетний добросовестный труд на предприятии будет замечен и оценен. И это правильно.

- А как насчет отстаивания интересов трудящихся?

- Безусловно, профсоюзная организация должна выражать и отстаивать интересы работника. Наш профсоюз принимает непосредственное участие в заключении коллективного договора, представляя интересы работников предприятия, и осуществляет в дальнейшем контроль за выполнением, а также контролирует соблюдение законодательств по охране труда.

Но при этом очень важно иметь диалог как с работниками, так и с работодателем. И спасибо нашему руководству за поддержку во всех начинаниях. Поездка на конкурс, на спартакиаду или культпоход – автобус всегда в нашем распоряжении. Мне приятно, что мы находимся на одной волне.

Профсоюзная организация представляет интересы работников по заработной плате, в том числе на высшем уровне. Так, Федерация независимых профсоюзов России в 2021 году добилась, что МРОТ должен быть выше минимального прожиточного минимума среди трудоспособного населения. И продолжает решать вопросы по активной корректировке МРОТ, чтоб опережал инфляцию.

Чтобы компенсировать расходы на профсоюзные взносы, мы приобрели небанковские персональные карты ПрофПлюс, которые дают возможность членам профсоюза получить скидки и привилегии на товары и услуги партнеров, на билеты в петербургские театры и на экскурсии. Эта льгота предоставляется только зарегистрированным по этим карточкам.

Для более тесного общения у нас есть своя профсоюзная страничка в соцсети ВКонтакте - «Профсоюз МУП «Тепловые сети».

- Какие еще планы у профсоюза?

- На отчетном собрании члены профсоюза проголосовали за оказание гуманитарной помощи беженцам Донбасса. Наша организация не может остаться в стороне и не принять в этом участия. Уже решили, как мы это организуем и, думаю, что руководство предприятия нас поддержит.

Хотим, чтобы больше людей участвовало в общественной жизни. Мы продолжим участвовать в спартакиаде. Выставим команды в нескольких спортивных дисциплинах, чтобы каждый желающий мог поучаствовать, поверить в свои силы и понять, что может составить достойную конкуренцию крупным предприятиям отрасли.

В этом году пройдет турслет – все уже ждут его и готовятся. Такие состязания не только поднимают спортивный дух, но сплачивают коллектив.

А еще думаем замахнуться на хор «Тепловые сети»! Правда, пока не знаем, с какой стороны подойти, но, думаю, и с этим справимся.

- Успехов вам и вашим единомышленникам.

Татьяна Можаева