В Гатчине пройдет исторический квест «Газетные истории»

Если вы хотите активно и творчески провести выходной день в кругу близких и друзей, регистрируйтесь по ссылке https://vk.com/topic-146324314_48609678

Сбор команд и подтверждение участия - с 11.20 до 11.50 в Комитете по спорту и молодежной политике (Гатчина, ул. Достоевского, д. 2). Старт в 12.00 в сквере «Сирень. Пять лепестков счастья» на улице Достоевского. Финиш - до 15.00 в Комитет по спорту и молодежной политике. Награждение - в этот же день!

Согласно утвержденным правилам, всем зарегистрированным командам будут выданы кросс-листы с заданиями. Задача команды - найти исторические объекты и сфотографировать их.

Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе, и прийти на финиш с наименьшим временем.

Победителем считается команда, выполнившая задания с наименьшим временем.

Подробная информация по телефону 8(81371)99526, 89215787472, Мария Фоничева.