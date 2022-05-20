В Гатчине пройдет исторический квест «Газетные истории»
В воскресенье, 22 мая, в Гатчине пройдёт ежегодный исторический квест «Газетные истории».
Если вы хотите активно и творчески провести выходной день в кругу близких и друзей, регистрируйтесь по ссылке https://vk.com/topic-146324314_48609678
Сбор команд и подтверждение участия - с 11.20 до 11.50 в Комитете по спорту и молодежной политике (Гатчина, ул. Достоевского, д. 2). Старт в 12.00 в сквере «Сирень. Пять лепестков счастья» на улице Достоевского. Финиш - до 15.00 в Комитет по спорту и молодежной политике. Награждение - в этот же день!
Согласно утвержденным правилам, всем зарегистрированным командам будут выданы кросс-листы с заданиями. Задача команды - найти исторические объекты и сфотографировать их.
Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе, и прийти на финиш с наименьшим временем.
Победителем считается команда, выполнившая задания с наименьшим временем.
Подробная информация по телефону 8(81371)99526, 89215787472, Мария Фоничева.